【新冠肺炎】荔枝角收押所54歲在囚人士初步確診　曾到西九龍法院應訊

▲ 荔枝角收押所一名在囚人士初步確診。（資料圖片）

懲教署表示，荔枝角收押所今日（5日）得悉一名在囚人士初步確診新冠肺炎。因應疫情，現時所有新收納的在囚人士均需接受隔離及進行醫學監察。衞生署駐院所醫生會按需要為他們進行病毒測試。



懲教署指，上月21日法院判處還押一名54歲男士到小欖精神病治療中心索取精神科報告，院所管方按既定機制將他隔離，期間他與另外一名新收納在囚人士被隔離於同一囚室，二人並無接觸其他在囚人士，並一直有進行體溫探測，體溫正常。



至昨日（4日），該名54歲在囚人士被送往西九龍法院應訊，其後被轉送到茘枝角收押所，院所管方發現他身體不適及發燒，隨即將他送往公立醫院留院接受治療，今早獲通知初步確診。該名在囚人士進出院所期間有佩戴外科口罩。與他共同囚室的在囚人士目前沒有出現病徵，現時仍接受隔離及醫學監察。

懲教署已與衞生防護中心聯絡，安排有密切接觸的人員及在囚人士進行病毒測試，並即時對相關地點進行徹底清潔消毒。

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責任編輯：蘇文軒