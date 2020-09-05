  • 30°C
香港時間 : 2020905日 (六) 15:33
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 細So出軌 消委會 港姐2020 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【全民檢測】六個離島區特別採樣中心首日運作　徐英偉到場視察

政治 15:03 2020/09/05

分享：

熱門 細So出軌 消委會 港姐2020 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告

民政事務局局長徐英偉。（資料圖片／陳永康攝）

全民檢測計劃進入第五日，登記人數已破百萬。民政事務局局長徐英偉今日就到設於梅窩康樂中心的離島區特別採樣中心，視察其首日運作的情況。

政府在檢測計劃下，亦遠離各社區檢測中心的離島居民作特別安排，在離島區設立六個特別採樣中心，安排人員由今日至14日期間為他們採集。
 
徐英偉表示，雖然的確診數字雖然有所回落，但社區隱形傳播鏈仍然存在，呼籲市民繼續踴躍參與檢測計劃，及早找出社區內的隱性患者，進一步遏止疫情，令社會逐步重回正軌

徐英偉又在檢測中心，了解特別採樣中心的人手配置、場地設計、檢測流程，以及中心內實施的感染控制和社交距離措施，並感謝工作人員積極參與普及計劃的工作。

公務員事務局局長聶德權在社交專頁表示，截至早上11時半已有超過100萬人經網上預約登記參與計劃，市民今日起可以預約下周二至五的新增時段檢測。了解全民檢測詳情，即看:【下一頁】

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

 
責任編輯：李淇

相關文章

【全民檢測】張建宗視察上環體育館檢測中心　向在場醫療輔助隊致謝
13:56 2020/09/04
【全民檢測】張建宗視察上環體育館檢測中心　向在場醫療輔助隊致謝
【開學安排】楊潤雄呼籲家長及學生進行檢測　 若疫情持續改善考慮恢復全日課堂
今日 10:30
【開學安排】楊潤雄呼籲家長及學生進行檢測　 若疫情持續改善考慮恢復全日課堂
【新冠肺炎】政府指疫情穩定後將推健康碼　未來一兩周再派「銅芯抗疫口罩」
今日 11:16
【新冠肺炎】政府指疫情穩定後將推健康碼　未來一兩周再派「銅芯抗疫口罩」
疫情 徐英偉 民政事務局 離島區 離島

最高瀏覽

【恐怖奶奶】疑難忍奶奶長期言語暴力　結婚8年人妻fb留遺書輕生：我的婆婆殺了我
16:22 2020/09/04
【恐怖奶奶】疑難忍奶奶長期言語暴力　結婚8年人妻fb留遺書輕生：我的婆婆殺了我
【超抵價鮑魚】網民$160買51隻新鮮鮑魚　海鮮專家拆解鮑魚平價原因
17:54 2020/09/04
【超抵價鮑魚】網民$160買51隻新鮮鮑魚　海鮮專家拆解鮑魚平價原因
【細So出軌】Jelly被指曾跟細So發生性關係　疑似「小四」張紫語解釋不雅照流出原因
20:38 2020/09/04
【細So出軌】Jelly被指曾跟細So發生性關係　疑似「小四」張紫語解釋不雅照流出原因