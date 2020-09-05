【新冠肺炎】曾外遊返港36周孕婦初步確診　屯門醫院一名運作助理須檢疫

▲ 屯門醫院一名25歲懷孕36周的孕婦初步陽性，她曾入住普通病房接受產前檢查。

醫院管理局公布新冠肺炎最新情況，醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲表示，屯門醫院一名25歲懷孕36周的孕婦初步陽性，她曾入住普通病房接受產前檢查，病房一名運作助理需接受檢疫，另一名運作助理須接受28日醫學觀察。

該名孕婦有入境紀錄，於上月21日坐QR818航班經多哈抵港，之後在酒店接受家居檢疫，至本周五（3日）完成檢疫，昨日回家，再到醫院接受檢查。

▲ 屯門醫院一名孕婦初步確診。（資料圖片）

截至今早（5日）9時，過去24小時沒有病人離世，共有37名確診病人出院，至今共有4493名確診或疑似病人康復出院。

目前公立醫院已啟用1,209張負壓病床，使用率為43.1%；677間負壓病房，使用率為57.9%。現時共有236名確診病人分別於20間公立醫院及社區治療設施留醫，其中23人情況危殆，14人情況嚴重，其餘 199人情況穩定。

▲ 醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲。（林宇翔攝）

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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記者：蘇文軒