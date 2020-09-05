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【新冠肺炎】本港今日新增7宗確診個案　其中2宗由全民檢測驗出

社會 16:33 2020/09/05

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本港今日新增7宗確診個案，其中2人是接受全民檢測。

本港第三波新冠肺炎疫情持續緩和，衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生及醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲醫生下午公布最新疫情，本港今日新增7宗確診個案，至今累計有4,858宗個案，包括一宗疑似個案。

衞生防護中心公布今日（5日）新增7宗確診個案，全部是本地個案，沒有輸入個案，而當中2宗由全民檢測驗出，其中4個案與早前相關。在本地個案中，4宗與早前個案相關。另有10至20宗初步陽性個案。

另外屯門醫院一名36周孕婦，曾外遊返港，到屯門醫院接受產檢時接受病毒檢測呈陽性反應。另外旺角維景酒店有第三間酒店房的住客確診，以及在大圍交通城大廈保安今日也確診。

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作，呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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普及社區檢測計劃已逾100萬人登記，了解141個檢測中心及地址，即看：【下一頁】

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記者：蘇文軒

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