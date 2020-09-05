【全民檢測】再有2宗確診及約10宗初步確診個案　有患者曾發燒接受全民檢測後確診

▲ 再有2人接受全民檢測後確診，其中一名是菲傭。

本港疫情似有緩和，衞生防護中心公布今日（5日）新增7宗確診個案，當中4宗與現時確診個案相關，另外3宗源頭不明。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，3宗源頭不明個案中，有2宗為全民檢測計劃再揪出的個案，另有10宗涉及全民檢測的初步確診個案。

三宗源頭不明個案中，（第4853號個案）為62歲男士，在土瓜灣車房做維修工作，居住鑽石山鳳德邨，平日都在土瓜灣附近吃飯。2宗全民檢測計劃找出的個案，包括（第4855號個案）為60歲男士，居住亞皆老街芝蘭苑，在南前塱道附近做水電工程。9月1日在九龍城體育館檢測中心採樣。

當中該男子於8月31日己發病。張竹君指，對方稱曾於8月31日曾發過一次燒，但未有求診，而9月1日做檢測時則未有發燒。她提醒市民，有不舒服或有輕微病徵人士，應盡快求診，不要再等全民檢測再做。

▲ 張竹君呼籲市民一旦出現徵狀要立即求醫，不要等做全民檢測。（林宇翔攝）

【新冠肺炎】本港今日新增7宗確診個案 其中2宗由全民檢測驗出

至於另一宗（第4858號個案），為一名菲藉外傭，與僱主同住元朗的大井圍村屋，上周六日（29及30日）曾在元朗馬廟路水邊圍曾與同鄉聚會，她的僱主、2名外傭、1名朋友及1名居住當區人士，均被列為緊密接觸者。

張竹君表示，該名外傭是在元朗區趙律修紀念中學檢測中心採樣，周末都會與其他同鄉，住在水邊圍邨的朋友家中，故他們相處時間相當長，即使戴口罩亦未必長時間戴。

另外，除今日新增7宗確診個案外，另有10至20宗初步陽性個案。當中有10個是全民檢測揪出的初步確診個案。

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記者：李淇