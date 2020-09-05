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【明星減肥】轉行OL腰間發胖身材走樣　麥明詩減肥一星期回復Fit爆身形【多圖】

娛樂 17:52 2020/09/05

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熱門 細So出軌 消委會 港姐2020 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告

麥明詩在港姐決賽當晚以超級緊身晚裝亮相。

2020年香港小姐決賽於上星期圓滿落幕，當晚除一眾佳麗做主角外，不少明星都有出席做星級評判，當中包括去年底轉行做OL的前港姐冠軍麥明詩，她以超緊身低胸晚裝現身，身材非常窈窕，獲網民大讚比以前更Fit！

麥明詩在去年11月宣布不再做TVB親生女，並改簽一年一Show的「綠葉約」，轉行做OL，專心過打工仔生活。

麥明詩亮相港姐決賽，身材Fit爆。（Instagram圖片）

一星期減肥法

不過未知是否OL生活過於規律，少時間做運動及吃多了零食，令麥明詩的身材略有走樣。她在早前分享行山相時，就被網民指腰間發胖。之後，麥明詩得知要為港姐決賽任評判，故她便立心在早一星期開始減肥。

麥明詩早前的行山照片被網民指身材走樣。（Instagram圖片）

【港姐身價】今屆缺贊助金鑽后冠或成絕版　麥明詩+馮盈盈+李珊珊后冠值幾錢

麥明詩實行了一星期的「佛系減肥法」，她接受媒體訪問時透露減肥期間堅持兩大原則，第一是「不餓不吃」，首4天的每餐吃7分飽，後3天每餐只吃3分飽，第二是晚上不吃澱粉質。

她又指自己是易瘦體質，故未有太刻意再戒口，都可以有顯著的後果。不過她又提醒自己的減肥方法不專業，並指減肥時作息時間也很重要。

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由港姐到OL

麥明詩雖然已離開娛樂圈，但她仍活躍於社交平台，不時分享靚相派福利。

現年28歲的「十優港姐」麥明詩參加2015年香港小姐奪冠入行，主要擔任主持工作，如節目《港生活•港享受》、《明珠生活》及《#後生仔傾吓偈》等，非常受觀眾歡迎。

【反黑路人甲】高海寧體質易胖曾用錯減肥法　高Ling靠3招鍛鍊出馬甲線【多圖】

麥明詩用一星期回復Fit爆身材。（Instagram圖片）

她亦有參加劇集演出，在《使徒行者2》中擔任第三女主角，2018年的《是咁的，法官閣下》中擔任第二女主角，並獲提名《萬千星輝頒獎典禮2018》的「最佳女主角」。不過，現時她已轉行，甚少在幕前亮相。

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撰文 : TOPick 柴犬出動

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