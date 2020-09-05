【KO失眠】20多歲醫生工作壓力突然失眠 　坊間最錯入眠方法愈做愈失眠

▲ 20多歲醫生工作壓力突然失眠 ，坊間最錯入眠方法愈做愈失眠。

不少都市人都受失眠困擾，眼光光等天光，不僅影響精神，更對身體健康造成長期危害。有日本節目邀請了專家及醫生分享幾個助眠貼士，有助快速入睡。中大精神科學系教授榮潤國醫生亦曾分享案例，一名20多歲醫生因工作壓力，突然失眠，就此他分享了5個助眠小貼士。

日本節目TBS《この差ってなんですか》邀請了疲勞及睡眠專家梶本修身及呼吸道專家大谷義夫，解構坊間錯誤的助眠方法，並分享3個簡單方法對抗失眠。

1. 讓身體降溫

人體在睡眠時，體內的溫度會下降，當體溫度下降至一定溫度時就會容易有睡意。專家提出，失眠時不應喝熱飲，因體溫上升會令人難以入睡。點擊下圖即睇看讓身體降溫方法。

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2. 適當午睡

適當午睡可令晚上更容易入睡，但午睡時間的長短亦相當重要。假如午睡時間超過1小時，反而會影響夜晚睡眠質量。專家建議將午睡時間控制在30分鐘內。另外，如果擔心午睡後會賴床，可以在睡前喝咖啡，雖然咖啡因有很強的提神作用，但在喝後30分鐘才會見效。

3. 478呼吸法

最後，專家分享一種「478呼吸法」，對解決失眠問題非常有效，只需數分鐘即可入睡。即睇「478呼吸法」步驟。

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研究睡眠問題30年的中大精神科學系教授、沙田醫院睡眠檢查室主管榮潤國醫生，指出睡得好有助減少新陳代謝物積聚身體，具天然排毒功能，如洗澡般沖走污垢，更有鞏固記憶之效。他指近年接到不少專業人士求診，比如大學教授、醫生、律師等。

他透露，前年一名20多歲醫生求診，他因工作壓力，突然失眠，整晚都無法入睡，又經常在床上輾轉反側，情況持續1、2個月。他慨歎，醫生「能醫不自醫」，亦擔心精神狀態不佳，影響手術成效而出現意外，最終停工近2個月，靠認知及藥物治療，成功康復。

他認為，求診者趨增的原因是電子產品愈漸普遍，很多專業人士辛勞一天後，回家仍需查閱電郵，倍感壓力，形容他們似24小時均需要工作。他分享了5個簡單對付失眠的方法。

5個對付失眠貼士

星期六、日每天不宜補眠逾2小時。

臨睡前不宜用手機。

臨睡前1小時泡腳

早上、黃昏時間做運動

睡覺前1小時飲牛奶。

責任編輯：羅嘉欣