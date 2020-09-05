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【單親媽湊仔】獨力養家 兒子被同學罵乞丐　單親媽：我努力讓兒子過最好的生活

育兒經 18:06 2020/09/05

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熱門 細So出軌 消委會 港姐2020 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告

台灣一名媽媽獨立養家，但兒子卻被同學罵乞丐。

每個人的成長環境均不同，有錢人家並非高人一等，即使有錢還是無錢，小朋友正確的價值觀從小要培養。台灣一名單親媽媽在社交媒體發文控訴，指其大兒子在開學後第一天，被同班同學大罵乞丐，他對於時事件感到憤怒，更在手冊上寫下，「有人說我是乞丐，讓我很生氣」，媽媽得悉後嬲爆，到學校向老師了解。

台灣一名單親媽媽在Facebook群組「爆怨公社」發帖並上載圖片，指自己從來沒有讓孩子餓過，沒有讓他們少玩過，

我雖然單親，但是我努力讓孩子過最好的生活。

日前開學，學校剛分班，同學不清楚彼此的家庭狀況，而兒子上學後回家便在手冊上寫下，「因為家裡窮，所以在學校有人說我是乞丐，讓我很生氣」。這句話令媽媽瞬間憤怒，也替大兒子感到委屈，

或許是童言童語，但這是哪裡來的認知，一轉頭看到我兒子就叫他乞丐？

到校了解兒子被罵一事

媽媽當晚詢問大兒子分班一事，哥哥聲稱剛分班不認識同學，但坐在前面的同學一回頭就叫他「乞丐」，「我問哥哥怎麼處理，哥哥只說他都不理那個同學。」為免將來一群同學叫兒子乞丐，媽媽決定到學校向老師瞭解。

同學同樣來自單親家庭

經過了解，發現罵人的同學同樣來自單親家庭，父母離婚後與爺爺奶奶同住，但其父親工作忙碌，同學交由爺爺奶奶照顧。老師表示，當天2位同學發生一點爭執，對方脫口而出說「你是乞丐」。媽媽指，在老師的協調下，同學已向其兒子道歉，並向媽媽承諾，「再有下次他絕對會嚴懲」。

媽媽認為同學的爸爸應多關心孩子，即使她工作忙，，每天晚上回家後亦會詢問兒子在學校的情況，

工作養家很重要，但是我更不想錯過孩子成長的任何一個過程。

矯正兒子對窮的觀念

帖文一出，不少網民關心為何兒子說家裡窮，媽媽其後自責自己沒有教好兒子，她指出自己雖不是有錢人家，但慶幸甚麼都不缺，但當兒子有慾望或去玩的時候，她只好跟兒子說，「媽咪沒有錢，等媽咪有錢我們再（買）去！」她沒想到因為這句話誤導哥哥對窮的定義。

事後，媽媽與大兒子聊天，矯正他的觀念，

我們並不窮，其實我們比更多人好過很多，因為你和弟弟有媽咪百分之百的愛，而且媽咪說的承諾的一定會做到。

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責任編輯：王明芳

 

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