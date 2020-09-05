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【新冠肺炎】荔枝角收押所一名在囚者初步確診　約750名在囚者及職員須檢測

政治 17:14 2020/09/05

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熱門 細So出軌 消委會 港姐2020 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示今日再有10至20宗初步陽性個案。（林宇翔攝）

衞生防護中心表示，今日再有10至20宗新冠肺炎呈初步陽性個案。當中包括一名荔枝角收押所在囚人士。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，該名男士是54歲，上月21日上庭後，還押到小欖精神病治療中心，以索取精神科報告。

按小欖安排，該初步確診者與一名在囚人士同住，食飯、如廁等亦在同一個地方。及至9月4日上庭後轉到荔枝角收押所，發現有高燒而轉院，目前正跟進緊密接觸者。

【新冠肺炎】荔枝角收押所54歲在囚人士初步確診 曾到西九龍法院應訊

張竹君指，初步小欖及荔枝角收押所均有一位緊密接觸者，而小欖及荔枝角所有在囚人士、工作人員等，都會派樽做檢測，當中包括小欖精神病治療中心150位職員及約300個在囚人士，至於荔枝角收押所則初步有300人安排作檢測，看看有否其他的病源。

張竹君又提醒，該名初步確診個案曾於社區逗留過，居住在石硤尾邨，當然有機會受感染，當然亦可能是其他在囚人士有感染，所以才安排職員及在囚人士檢驗，政府會密切檢視有關情況。

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記者：李淇

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