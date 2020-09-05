【全民檢測】截至下午6時前網上預約普及檢測人數超過104萬　聶德權：會在完結後交代開支

▲ 公務員事務局局長聶德權。（資料圖片／陳國峰攝）

普及社區檢測計劃踏入第五日。政府表示，至今日傍晚5時45分，共有逾1,043,000萬人網上預約登記檢測。公務員事務局局長聶德權在社交網站發文，以「澄清事實 • 消除疑慮」為題指市民由擔心「篤鼻痛唔痛」，到「檢測中心係咪好危險」，中間經過連日來政府的解說、醫護和其他工作人員的努力，以及完成檢測的巿民現身説法，相信現時已消除了不少人的疑慮。

要在短時間內為逾百萬人進行檢測，聶德權指，這須投放大量人力物力，市民關注效益當然是可以理解的，但很難單看幾個數字便判斷效益高低。

他又提到，有人或許會認為，目前為止檢測看似「只」找到4名無病徵確診患者，但認為這無法估計，如這些人遲幾日發現感染，會造成甚麼影響。

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聶德權認為，要看檢測計劃的成效，需看很多不同角度，最重要的是透過檢測，盡量將社區的隱形患者找出來；並透過計劃和其他防疫措施，盡早結束目前疫情。

如果，有人不幸感染數十位同事，對同事的家庭會有甚麼影響？

如果，有人到過某餐廳，令餐廳暫停營業，對餐廳的老闆、伙記又有甚麼影響？

如果，有人坐過公共交通工具，其他乘客會否因此受感染？

聶德權指，香港大多數人都沒有受感染，非常幸運，但相信大家都感受到疫情對每位港人影響，亦明白疫情在社區「唔斷尾」，對未來生活、社會經濟會有多大衝擊。

至於普及社區檢測開支等相關資料，聶德權表示，政府會待計劃完結後向公眾交代。

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責任編輯：李淇