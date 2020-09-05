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【新冠肺炎】旺角維景酒店再多一名住客確診　與早前3名患者不相識但住同層

社會 19:00 2020/09/05

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熱門 細So出軌 消委會 港姐2020 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告

旺角維景酒店在昨晚有住客入住檢疫中心。（梁偉榮攝）

本港第三波新冠肺炎疫情持續緩和，衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生及醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲醫生下午公布最新疫情，本港今日新增7宗確診個案，至今累計有4,858宗個案，包括一宗疑似個案。

【新冠肺炎】本港今日新增7宗確診個案　其中2宗由全民檢測驗出

衞生防護中心公布今日（5日）新增7宗確診個案，全部是本地個案，沒有輸入個案，而當中2宗由全民檢測驗出，其中4個案與早前相關。在本地個案中，4宗與早前個案相關。另有10至20宗初步陽性個案。其中旺角維景酒店再多一位住客確診新型肺炎，他與早前確診的3位住客不相識，但4人分別住在同一樓層的3間不同房間。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，同一層12名住客，其中7人已送往檢疫中心，1人出現病徵，1人跌倒送院，另外有3人已回家，中心正追蹤他們，將會送往檢疫中心。至於同層36位工作人員，包括在該層居住的一位員工，全部已送檢疫中心，並已向工作人員派發120個樣本瓶，以及向住客派發250個樣本瓶，預計這兩日會收回樣本，希望盡快有結果。

至於初步調查感染源頭，張竹君表示，3個房間的房號相近，分別在隔壁和對面，需要調查4人是否曾在走廊、電梯相遇。至於通風系統，她說每間房有獨立空調，洗手間有抽風系統抽走空氣，經天台排走，相信並非房間的空氣抽到走廊。

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記者：伍瑋瑋

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