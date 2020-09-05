【肉毒桿菌】32歲女人在面及肩等位置接受肉毒桿菌針後中毒　出現全身無力及呼吸困難

▲ 該名32歲女人入住仁濟醫院接受治療，情況穩定。

衞生防護中心今日（5日）指正調查一宗注射肉毒桿菌毒素後疑似肉毒中毒個案，一名32歲女人在面部、肩部和小腿接受肉毒桿菌毒素注射後出現中毒反應，包括全身無力及呼吸困難，中心並再次呼籲市民，注射肉毒桿菌毒素只應由註冊醫生處方和施行。

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中心指該名32歲女病人過往健康良好，自8月24日起出現重影、全身無力和呼吸困難。她於9月5日到仁濟醫院急症室求診，同日入院，病人現時情況穩定。臨床診斷為懷疑醫源性肉毒中毒。



根據病人提供的資料，她曾於8月23日於面部、肩部和小腿接受肉毒桿菌毒素注射，發言人提醒肉毒桿菌毒素如用作美容用途，注射後效果短暫，亦會逐漸消失。若獲轉介由醫生施行注射程序，消費者應了解醫生的全名，並查閲香港醫務委員會註冊醫生名單，同時查詢其專業資格和相關資歷。

至於患者何時接受注射以及是否由醫生負責注射等資料，衞生署表示正調查中。

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署方表示，由於中毒病人的相關肌肉會受影響，而肉毒桿菌毒素亦可能擴散，影響注射部位以外的其他範圍，故病人有機會出現眼瞼下垂、重影或視力模糊、咀嚼困難、聲音沙啞，甚至在吞嚥、說話或呼吸等方面出現問題。這些徵狀可能在注射後數小時、數日或數星期出現。



市民在注射肉毒桿菌毒素前，注意以下健康建議：

注射程序只應由本地註冊醫生施行；

注射前，先了解程序詳情、潛在風險和可能出現的併發症。徵詢醫生的意見，作知情的選擇；

如曾對肉毒桿菌毒素過敏，或擬注射部位有感染發炎，不應注射；

如獲美容服務提供者轉介至醫生施行程序，應要求以書面形式提供醫生全名，了解其專業資格和相關資歷

及如出現感染病徵，如發燒或感不適，應立即求醫。

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記者：伍瑋瑋