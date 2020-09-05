【反黑路人甲】湯怡自揭洪卓立是初戀情人 首度剖白分手原因：不涉第三者

▲ 湯怡遇上洪卓立才正式拍拖。（黃廸輝攝）

《反黑路人甲》進入結局倒數，劇中以清純形象活芷珊的湯怡，亦人氣急升。入行14年的湯怡接受《1圈圈星光背後》專訪，除講及事事業，亦罕有談及過去跟洪卓立的一段情，不少網民曾指湯怡利用洪卓立，湯怡也首次剖白了二人分手的因由。

楊怡坦言今次首次主演大台劇《反黑路人甲》是自己一次機會，湯怡說：「始終在這行十幾年，好希望芷珊老師這角色能像陳家樂一樣入屋，能讓多些人認識我。」

▲ 湯怡接受《一圈圈》訪問。（商台提供）

【反黑路人甲】湯怡演藝圈打滾多年曾萌去意 零收入日子當磨練：現在是個好時機

06年憑參加《美女廚房》美少女廚神被喻為「翻版黎姿」，獲英皇賞識簽約的湯怡表示，初入行時她曾學唱歌，也曾安排她試音做歌手，「最初幾年試音其實不止一次，那時我還試唱Stephy的《電燈膽》，最後公司都覺得不要拿出來丟架。」

原來25歲前，湯怡雖然演過多齣電影，但性格內向怕醜發展有限，讓她曾經多次想過轉行，「我又摺又宅不懂爭取機會，最初六、七年，收入有限，試過大半年零工作沒收入，很糾結地給自己一個限期，捱至25歲就轉行，巧合地每次當我想放棄就有機會，25歲時HKTV找我拍劇，多了機會演戲，也讓我愛上演戲。」

▲ 跟洪卓立和平分手。（取自IG）

英皇從沒棒打鴛鴦

湯怡洪卓立曾被喻為圈中金童玉女，2018年11月二人共同網上宣布分手，結束11年情，震撼娛圈。

湯怡節目中首度披露洪卓立是她的初戀：「中三有男仔向我示愛走在一起兩、三個月，但我們手也沒拖，跟阿Ken是第一次正式拍拖，很多人說難以置信。」

她指：「最初Ken給我印象是一個比我更怕醜的人，不多說話很易臉紅，但同時，他亦是很體貼的男仔，還記他出碟找我拍宣傳片時我發高燒，他很sweet買了藥給我吃。」

▲ 近日在《反黑路人甲》人氣大升。

湯怡指英皇從沒棒打鴛鴦，二人18年底宣布分手之前，原來已坦誠商量了一年，「一起這麼多年，相處一定有問題；另外，亦因那時我到了一定的年紀(30歲)，對女仔來說年紀不少了，我會想將來，會想大家事業的問題，或者分開一下各自去衝，對雙方的成長會更好。」

再見亦是朋友

她們們是用了一年處理， 2017年開始談，中間試過磨合及改善，最後是決定忍痛分開：「無人知將來怎樣，起碼分開一下，為自己為家人都好，是不想再浪費時間。」

分手後再見亦是朋友，湯怡感激洪卓立多番為她護航，她亦對被指是「第三者」的朋友，包括陳家樂及「跑友」Gavin So抱歉，「我看到報導會失笑，對我沒有傷害，但我會跟他們說sorry，我和阿Ken的感情真的不想牽涉到第三及第四個人。」

單身兩年，湯怡坦言有追求者，但她現在以事業先行，感情事隨緣，「從前是感情比事業重要，現在排第一是家庭，之後是事業，最後才是感情。」