【全民檢測】普及社區檢測逾105萬人預約登記　已檢測逾43萬個樣本

▲ 截至今晚8時，普及社區檢測已有逾105萬人預約登記。（資料圖片）

普及社區檢測計劃在9月1日開始，政府今日（5日）表示，截至晚上八時，共有約191 ,000名市民經普及社區檢測計劃在全港各社區檢測中心登記採樣作新冠肺炎檢測，累計合共有約847,000人在檢測中心登記檢測。了解全民檢測預約及採樣方式，即看:【下一頁】

普及計劃已經累計完成約439,000個樣本的核酸檢測，呈現初步陽性的樣本會交由衞生署公共衞生化驗服務處覆檢以確認結果，確診個案會由衞生防護中心跟進並公布。

自8月29日網上預約開始以來，截至今日晚上八時，累計有約1,058,000名市民成功預約檢測。

【全民檢測】再有2宗確診及約10宗初步確診個案 有患者曾發燒接受全民檢測後確診

計劃至今共接獲180宗個案指個人資料被他人用於登記預約，其中98宗個案懷疑涉及盜用他人的個人資料，經已轉交警方處理。

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記者：伍瑋瑋