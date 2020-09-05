曾穿上約束衣33歲男病人於東區醫院離世　個案呈報死因庭跟進

▲ 東區醫院一名33歲男病人離世，他死前曾出現情緒不穩問題，須穿上約束衣。（資料圖片）

東區醫院今日（5日）表示一名曾經神智混亂、情緒不穩，需要穿上約束背心的33歲男病人死亡，個案呈交死因裁判官跟進。

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東區醫院指出該33歲患有糖尿病及智力障礙的男病人，於8月26日因肺炎、發燒及咳嗽入院。在27日黃昏時間，病房職員察覺病人不斷上落病床，曾上前了解其需要及提醒病人有跌倒的風險。由於病人未能聽從勸喻，而且考慮到病人上落床的動作不算靈活，病房職員在致電病人家屬後，為病人暫時穿上上肢約束帶以保障病人安全。病人當時情緒穩定及表現合作。



直至翌日‪凌晨一時十五分，病人開始出現神智混亂、情緒不穩，並意圖撞向床欄，病房職員希望為病人換上安全約束背心，一般情況下，病房會聯絡保安部派員提供協助。



在病房職員為病人更換安全約束背心期間，病人曾在病床上掙扎，之後職員發現病人突然減少掙扎、氣促情況加劇，並出現上呼吸道阻塞的表徵。職員隨即解除所有約束，並展開急救程序及通知家屬。

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在急救過程中，職員發現病人舌頭腫脹並口中有血，病人之後出現脈搏停頓，醫護人員施行心肺復甦法後，於‪凌晨3時20分將病人轉送深切治療部繼續治療。病人情況持續轉差，至8月29日下午3時50分離世，個案已呈報死因裁判官跟進。



院方對事件十分關注，昨晚（4日）與家屬會面解釋治療情況及了解家屬的需要，醫院明白現時在緊急應變級別下探訪安排暫停，家屬期望職員會更主動向病人家屬交代病人在病房的情況和安排，院方會繼續與病人家屬保持密切溝通，為他們提供所需支援。

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記者：伍瑋瑋