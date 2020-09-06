【高處墮地】譚炳文表妹陳曼娜從6呎高墮地　受傷骨折腦有瘀血留院14天

▲ 陳曼娜早前受傷入院。

Manna姐陳曼娜的表哥譚炳文昨日（9月5日）因肺癌離世，而原來陳曼娜早前亦不慎從家中閣樓墮下，撞傷後腦留院14天後，前晚才出院。

現年68歲的Manna姐約兩周前往家中閣樓拿東西時，一時失重心由6呎高墮地跌傷後腦。最初陳曼娜不願往醫院，可是後來感到頭暈和嘔吐，並且流鼻血，於是Manna姐女兒帶母親送醫院，檢查後發現左額挫傷，右硬膜下有出血，右側顳骨骨折及乳突內有液體。

留院14天治療後，幸已沒大礙，現在等瘀血散清。Manna姐因接拍了網劇《如何對付我的港女新抱》，現在劇組需要將開工日期押後，令敬業的她擔心影響對方的拍攝進度而感抱歉。

▲ Manna姐早前參演的微電影《孽鏡台》於第七屆《創＋作》微電影（專業組）獲4個獎項。

Manna姐於1974年簽約麗的入行，之後曾效力亞視、無綫及HKTV。當年她在事業起步期間與圈外人結婚，可是分別誕下子女後不久便結束這場婚姻。

陳曼娜教導有方，子女都是高才生，兒子Allen分別於美國史丹福大學及哈佛大學讀醫科，現在於美國當心臟移植的外科醫生。

▲ 陳曼娜一對子女十分孝順。

至於女Joie在美國耶魯大學修讀牙醫，早年與上市公司董事Dicky結婚，當時Manna姐豪擲700萬元給女兒做嫁妝，成娛圈佳話。

雖然Manna姐在幕前雖不算多產，但靠著她對股票和物業的精準投資眼光，多年來獲利甚豐，成為圈中有名的富婆。