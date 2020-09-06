【新冠肺炎】新增8間食肆曾有確診人士到訪　東頭(二)邨彩翠軒、元朗開心廣場Pizza Hut上榜

▲ 源頭不明的#4855個案患者曾到訪過黃大仙東頭(二)邨安東樓彩翠軒酒家。

本港新冠肺炎疫情似有緩和，昨日（5日）新增了7宗確診個案，全屬本地個案，其中包括3宗源頭不明個案，2宗全民檢測個案。衞生防護中心更新確診患者最新行蹤，新增8間食肆上磅。

新增8間食肆名單如下（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期/個案編號）：

油尖旺 嘉業大廈 麥當奴 30/08/2020 4852

油尖旺 耀中大廈 明棧燒味餐廳 30/08/2020 4852

元朗 開心廣場 Pizza Hut 31/08/2020 4858

油尖旺 康齡大廈 大家樂 01/09/2020 4827, 4852

元朗 金寶樓 名川麵棧 02/09/2020 4858

九龍城 鶴齡街 3 號地下 百味佳快餐廳 03/09/2020 4853

九龍城 衙前塱道 28 號 昌記新城茶餐廳 03/09/2020 4855

黃大仙 東頭(二)邨安東樓 彩翠軒酒家 03/09/2020 4855

其中，#4853、#4855及#4858均為源頭不明個案，#4853個案為一名在黃大仙鳳德邨居住、並在土瓜灣工作的62歲男子，曾到訪過九龍城鶴齡街的百味佳快餐廳。

而#4855個案則為一名居於九龍城亞皆老街芝蘭苑的男患者，本身為一名冷氣水電工程技工，曾到訪過九龍城衙前塱道昌記新城茶餐廳及黃大仙東頭(二)邨安東樓彩翠軒酒家。

#4858則為一名在元朗居住並工作的菲傭，曾經到過元朗區內的開心廣場Pizza Hut及金寶樓名川麵棧。

同場加映，一圖睇清日常活動感染風險：

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責任編輯:吳梓楓