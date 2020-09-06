【恐怖租客】男子不忿欠租被趕走 用胡椒水及磚頭襲擊禁錮包租婆被捕

▲ 一名男子不忿欠租被趕走，用胡椒水及磚頭襲擊禁錮包租婆被捕。

元朗發生一宗欠租傷人案，一名52歲男子欠租被包租婆趕走，懷疑心存怨恨，進行大報復，找54歲包租婆理論，雙方發生口角，男子涉嫌以胡椒水及磚頭襲擊女業主，以金屬手扣及膠索帶綁住對方，又以牛肉刀及伸縮棍指嚇她。受害人呼叫救命，驚動了鄰居報警，男子被捕。

元朗警區署理總督察呂文迪昨晚交代案情，指警方拘捕一名52歲男子，涉嫌非法禁錮、傷人、盜竊、無牌管有槍械及藏有違禁武器等7項罪名。

呂文迪表示，受害女子54歲，為貨櫃屋業主，而傷人的涉案男子是前租客，兩人因為租務問題發生糾紛。涉案男子因為欠租，上月被業主要求搬離貨櫃屋。

9月4日早上，該男子懷疑回到貨櫃屋報復，與業主於貨櫃屋發生口角，其後男子涉嫌以胡椒水及磚頭襲擊受害人，並以金屬手扣及膠索帶綁住對方，又以牛肉刀及伸縮棍指嚇她。有村民聽到受害人叫救命，嘗試上前了解時，該男子手持懷疑手槍指嚇村民，喝令他們離開，村民於是報警。

受害人頭部及手腳有擦傷及瘀傷，於北區醫院接受治療後已經出院。警方經調查後，昨晚10時到該名男子的元朗住所，將他拘捕捕。警方在其住所檢獲19支短氣槍、41支長氣槍、金屬手扣、弓弩等武器。案件預計星期一上庭。

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