【打工仔悲歌】樓價高工時長人工追不上通脹　港男嘆上車難︰唔通40歲仲同父母住公屋

▲ 有港男出帖文大嘆打工仔上車難，工時長人工追不上通脹。

香港百物騰貴，樓價長年高居不下，但打工仔的人工卻追不上通脹，令人灰心。有港男在網上大呻上車難，擔心自己到40、50歲還要和父母住公屋，生活日日如是，慨嘆「香港真是一個病態的社會和地方，令人生厭。」

一名港男在「連登」討論區發文，大呻打工仔辛酸，每朝7時許起身趕返工，買個麵包就上車迫巴士，「之後落車上斜行10分鐘，食晒香港又污染又污濁的空氣。」展開打工仔悲情的一天。

返工日日OT 戴面具扮開心

港男返到公司，需戴上面具做人，既要面對複雜的人事關係，還要做好多費神的瑣碎工作，「要對住人扮好開心好開朗咁，又要快又要唔可以有錯。」忙碌一天轉眼到放工時間，但總要OT一會，收工搭車返到屋企已經9時、10點。

當港男收工回家期間，入連鎖店買朱古力時，見到店員神色呆滯，兼掛上「辛苦的假笑」說歡迎光臨，令他不禁悲嘆︰「活在香港就要這樣子嗎？」港男搭巴士回家時又要同人迫，此時才發現車費原來加了幾毫，質疑為何車費總是有加無減，

點解只有加, 我未見車費減過嘅，人工又唔（見）我加……

大學生供不起400萬元單位

下車步行回家時經過樓下地產舖，發現屯門區的單位一般都要約400萬，他計過，2成首期要80萬，320萬分20年還，估計大約要供640萬，分20年供，平均一個月2.6萬，現時大學生投身社會後，月薪都未必有1.6萬元。

唔使畀家用、水、電、雜費、loan（學貸）、搭車、食飯、上網、電話、睇醫生、強積金等咩……唉......唔通將來40、50時，仲要同父母住公屋？

返到屋企厭世事未完，港男食完飯、梳洗完開電視，聽到新聞提到「最低工資35元」，內心質疑35元做不到甚麼，並直指香港上車難的景況，是官商勾結導致樓價高企。

港男︰香港是病態的社會

即使香港交通方便、娛樂多、稅率低等，加上「甚麼舖頭開到好夜」之說，他認為都是將大家的方便建立在店員工時長的痛苦上；而所謂「多娛樂」，都是行街，唱K和一式一樣的商場。

香港真是一個病態的社會和地方，那樣令人生厭……但自己有不滿去怨，也於是無補，唯有自己努力點，才有機會離開這個煉獄般的地方。

網民︰香港係生存唔係生活

帖文引來一眾「巴打」共鳴，有人感慨說「一路睇一路喊」、「香港根本係生存，而唔係生活」，最慘是香港「細到連一個可以放聲喊嘅地方都冇。」

有網民認出帖文並非事主「原創」文章，是引用了一篇10年前的舊文，再更新數字，想不到10年前後仍適用，非常可悲，「10年之後乜都冇變過、反而更加差！」

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所 / 出現地點，立即下載經濟日報App︰bit.ly/2JdOaiS

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰林綺玲