【全民檢測】許樹昌指難以陽性比率評估計劃成效　形容全民檢測是千載難逢機會

▲ 許樹昌認為，在公共衞生項目當中，難以用陽性比率評估計劃成效。（資料圖片）

自願性參與的普及社區檢測計劃截至今早（6日）已有逾108萬人網上預約登記，政府專家顧問、中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌認為，在公共衞生項目當中，難以用陽性比率評估計劃成效，強調全民檢測有助盡快切斷傳播鏈，減低隱形患者在社區擴散病毒的風險。

許樹昌今早出席一個電台節目表示，目前透過全民檢測找到的6宗陽性個案，若非有全民檢測則不能找出來，他們可以在社區散播病毒，在食肆、街市等地方引起爆發，但目前他們的緊密接觸者已接受檢疫，減低社區病毒再擴散的風險。

他又指，第三波疫情自7月初至今仍未錄得零確診，不少屬源頭不明個案，故認為今次全民檢測有意義，可以協助找出隱形傳播鏈，但強調檢測結果呈陰性不等於未來不會受感染，呼籲市民仍要保持警惕。

被問到多少人參與計劃才會發揮到更佳的成效，他表示，愈多人參加愈好，形容今次是千載難逢的機會進行大型檢測。他又相信，政府未來一兩星期，要再檢視食肆有無出現相關爆發，加上疫情要穩定，源頭不明個案要減少，才可以考慮放寬食肆堂食限制等。

許樹昌指，今次新冠病毒特別之處是發病初期病毒量高，發病頭4天已能在吸吸道樣本找到可繁殖的病毒，因此在社區爆發力很強，感染到很多人。

他估計，香港最快在下年首季尾才有機會購入疫苗，所以市民這段期間仍要保持個人衞生，政府亦要做好關口措施，又相信當疫情穩定，「健康碼」會是全球使用的措施才可以「開關」。

許樹昌在節目後透露︳衞生署於上月底向一個國際機構，預訂佔香港人口35%數量的新冠肺炎疫苗，目前未知會提供甚麼疫苗，可能是來自目前現有幾間廠商；至於餘下的65%香港人口，衞生署會另外購買3種疫苗覆蓋。

許樹昌預計，接種安排與季節性流感相若，先安排長者、長期病患者及醫療人員接種，目標是全部市民可以接種，但要每人打兩針才可持續有抗體。

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記者：陳子謙