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【職場好同事】不忍疫情下外賣成風即棄餐具增　環保港女每日為13名同事親煮飯盒無怨言

健康 12:24 2020/09/06

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熱門 細So出軌 消委會 港姐2020 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告

一名環保港女過去一個月竟親手每天為十多位同事預備「抗疫飯盒」。

受到新冠肺炎疫情影響，政府推出一系列社交距離措施，包括2人限聚令、禁堂食令等，令不少打工仔過去的外賣需求激增，這亦意味着外賣餐盒及餐具等垃圾亦大幅增加。

當中，一名環保港女上班時因看見同事每天買外賣都會丟棄至少8至10件外賣即棄餐具，包括碗、膠叉、筷子、飲管及膠袋等。為減少浪費，她過去一個月親手每天為十多位同事預備「抗疫飯盒」。

從她在facebook群組「Tai Po 大埔」分享的照片可見，她過去所預備的飯盒菜式不但每日更新，而且每天的份量亦非常豐富，主食除了白飯外，又會不時出現健康的紅米飯及意粉等，然後她就每天推着「車仔」，把十多個飯盒帶返公司。

點撃大圖觀看女事主每天為同事所預備的「抗疫飯盒」:

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談到為同事製作飯盒的情況，她表示飯盒數量由最初「2個變4個，4個變8個，現在每天都會預備12至13個」。隨着飯盒數量的上升，亦意味需要更多時間去作準備，不過她對此並無埋怨，並指：

雖然當中都有辛苦，但每次想到可以減少咗咁多即棄餐具，所以繼續支持我去做呢件傻事，同事又食得開心！

女事主對環保的熱情亦得不少網民讚賞，紛紛表示：「我都想做你同事」、「做你同事好幸福」、「你公司請人嗎」，不少留言都感激她的付出及熱誠。

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責任編輯:羅嘉欣

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