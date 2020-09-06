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【守得雲開】馬貫東事業愛情兩得意　與女友同居抺窗家居生活曝光

娛樂 12:13 2020/09/06

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熱門 細So出軌 消委會 港姐2020 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告

馬貫東與女友同居享受二人世界。

馬貫東自2018年離開處境劇《愛•回家之開心速遞》後，首套擔任第二男主角的正劇《那些我愛過的人》在今年6月播出，馬貫東在劇中演患有亞氏保加症的古希晨醫生，演出獲一致好評，成功上位。

事業外，在個人感情方面，馬貫東與女友叫蘇詠童（Christy）感情十分穩定，日前Christy更在社交網上載一張一男一女在家中抹窗的照片。從相中所見，住所享開揚海景，景觀不俗。

雖然相中二人背對鏡頭，但因為Christy標籤了馬貫東的社交網用戶，所以相中男女應為他們二人。Christy並寫「Home sweet Home」、「來記錄一下我倆人生第一次洗窗」等，估計二人已同居生活。

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馬貫東與女友一起抹窗。

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馬貫東守得雲開

據悉，馬貫東女友Christy是美容院老闆娘，她曾與朱敏瀚拍拖。馬貫東有感女友是圈外人，不想令對方有壓力，他為保護女友不想多談感情事，可說是最佳男朋友。

33歲的馬貫東現在可說愛情事業兩得意，不過入行14年的他奮鬥了一段日子。中學甫畢業便投身演藝圈的他，花近10年時間才由跑龍套演至有名有姓的角色。

他曾透露，在未成名的日子要做兼職，如當攝影副手及健身教練等幫補生活。

馬貫東在《那些我愛過的人》演出獲好評。（取自馬貫東IG）

而馬貫東分別憑《愛·回家之八時入席》演十仔及《愛·回家之開心速遞》演秦博士成功入屋。努力多年，終於在《那些我愛過的人》有任第二男主角機會，並且演出獲得好評。

他曾表接受TOPick訪問曾表示，深明演藝事業需要等待機會：「現在做配角都不遲，我一畢業便入行，沒人生歷練沒經驗，即使有主角演，觀眾都覺得很平淡且沒說服力。」十分豁達。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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