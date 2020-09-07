【新冠肺炎】16週大男嬰反覆發燒留院50多日終康復　資深兒童傳染科醫生：持續高燒為川崎症狀需密切留意

▲ 瑪嘉烈醫院兒童傳染科顧問醫生關日華（左）及瑪嘉烈醫院（傳染病中心）資深護師陳瑩斐（右）分享照顧確診兒童及青少年的經驗。（程志遠攝）

疫情至今（6日）本港已累積4,879名患者，當中涉及不少個案為留學生及兒童，擁有30年經驗的瑪嘉烈醫院兒童傳染科顧問醫生關日華指，經過沙士及豬流感後，醫院在感染控制上的支援充足。他提到大部分兒童患者的病情相對平穩，不需要服用抗病毒藥物，病徵及併發症亦比成年人低，故院方主要為他們使用支援性治療，患者在成功採集兩個陰性樣本後則可出院。

本港最年輕患者留院50多日終康復 留院時反覆發燒情況一度令人擔心

關日華提到兒科現時主要接收18歲以下患者，自疫情至至上周五（8月28日），院方共接收76位兒童患者，當中30位為女患者，男患者則佔46位。而針對兒童患者，主要會使用支援性治療，即留意其發燒情況及助患者補充水份。

而在眾多個案中，有一位年僅16個月大的男嬰，為全港最年輕患者，其父母亦同樣確診，作為母親的李小姐最先確診，為較早入院的一位，入院後就入住單人病房。其丈夫及男嬰後來確診，二人則同住一病房。李小姐憶述當時情況指，

BB在留院仍然反覆發燒，故需要不停的「撩鼻」及抽血以拿取樣本，情況一度令人很擔心！

而當李小姐和丈夫已康復時，兒子仍然未痊癒，丈夫就決定留守病房，繼續照顧兒子。幸得醫護人員悉心照顧，兒子終於在留院50多日後康復，

BB經過50多日難捱的日子，終於有兩個個陰性樣本，可以出院！

她感激醫生每晚即使下班後，也會以電話向她簡述兒子的病情，令她倍感貼心。惟李小姐指兒子在出院後仍然有出現高燒情況，曾恐怕有併發症出現，現時會繼續與醫院方面聯繫，以跟進兒子情況。

關日華指男嬰留院達50多日屬較長時間，就男嬰反覆發燒的徵狀，他提到持續高燒為川崎症病徵，而歐美等地曾有兒童在確診後出現川崎症徵狀，或因免疫系統失調而引起，故現時仍需密切留意個案情況。他又提醒各位家長記得替孩子安排注射流感針，因流感與新冠肺炎症狀相似，先預防流感可助有效識別確診徵狀。有關川崎症病徵，即看：【健康專訪】疫情下家長須注意兒童身體狀況 兒科心臓學會：發燒5日或患川崎症

▲ 瑪嘉烈醫院兒童傳染科顧問醫生關日華提醒家長記得替孩子安排注射流感針。（程志遠攝）

【致命兒科病】男童輕微胸痛嘔吐送院2日後亡 醫生揭最棘手兒科疾病

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：郭家穎