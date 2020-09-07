【新冠肺炎】16週大男嬰反覆發燒留院50多日終康復 資深兒童傳染科醫生：持續高燒為川崎症狀需密切留意
疫情至今（6日）本港已累積4,879名患者，當中涉及不少個案為留學生及兒童，擁有30年經驗的瑪嘉烈醫院兒童傳染科顧問醫生關日華指，經過沙士及豬流感後，醫院在感染控制上的支援充足。他提到大部分兒童患者的病情相對平穩，不需要服用抗病毒藥物，病徵及併發症亦比成年人低，故院方主要為他們使用支援性治療，患者在成功採集兩個陰性樣本後則可出院。
本港最年輕患者留院50多日終康復 留院時反覆發燒情況一度令人擔心
關日華提到兒科現時主要接收18歲以下患者，自疫情至至上周五（8月28日），院方共接收76位兒童患者，當中30位為女患者，男患者則佔46位。而針對兒童患者，主要會使用支援性治療，即留意其發燒情況及助患者補充水份。
而在眾多個案中，有一位年僅16個月大的男嬰，為全港最年輕患者，其父母亦同樣確診，作為母親的李小姐最先確診，為較早入院的一位，入院後就入住單人病房。其丈夫及男嬰後來確診，二人則同住一病房。李小姐憶述當時情況指，
BB在留院仍然反覆發燒，故需要不停的「撩鼻」及抽血以拿取樣本，情況一度令人很擔心！
而當李小姐和丈夫已康復時，兒子仍然未痊癒，丈夫就決定留守病房，繼續照顧兒子。幸得醫護人員悉心照顧，兒子終於在留院50多日後康復，
BB經過50多日難捱的日子，終於有兩個個陰性樣本，可以出院！
她感激醫生每晚即使下班後，也會以電話向她簡述兒子的病情，令她倍感貼心。惟李小姐指兒子在出院後仍然有出現高燒情況，曾恐怕有併發症出現，現時會繼續與醫院方面聯繫，以跟進兒子情況。
關日華指男嬰留院達50多日屬較長時間，就男嬰反覆發燒的徵狀，他提到持續高燒為川崎症病徵，而歐美等地曾有兒童在確診後出現川崎症徵狀，或因免疫系統失調而引起，故現時仍需密切留意個案情況。他又提醒各位家長記得替孩子安排注射流感針，因流感與新冠肺炎症狀相似，先預防流感可助有效識別確診徵狀。有關川崎症病徵，即看：【健康專訪】疫情下家長須注意兒童身體狀況 兒科心臓學會：發燒5日或患川崎症
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記者：郭家穎