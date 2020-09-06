【英國研究】躺在病床上已無反應的瀕死病人 聽到親人跟自己說話時如同清醒一樣

▲ 英國研究顯示，躺在病床上已無反應的瀕死病人，聽到親人跟自己說話時如同清醒一樣。

曾聽人說過，聽覺是人臨終時最後消失的感知功能。這一直是個謎，因為活着的人沒法確定。每人一生只有一次知道臨終是甚麼一回事，但已不能還陽向他人揭示相關經歷。

正如《看見生命的火花》作者陳伊敏這樣寫道：「死亡猶如一扇門；踏進了，門便會緊緊關閉，從來沒有人再回來告訴我們內裏的風景為何。」

先父離世前幾年，有數次幾乎跨進鬼門關，在醫院昏迷幾天，那時我捉着他的手不停地講話：「爸爸，這場是硬仗，我們一齊打。」「爸爸，你陪我多幾年好嗎？」後來，爸爸奇迹地醒過來，我問他，昏迷的時候聽到我在說話嗎？爸爸以第一身道出：「聽到，很清楚，心很想醒來，但身體感覺好重好攰好眼瞓，眼皮想睜又睜不開。」

幾年後，他彌留之際，人已沒反應地躺着，但我不理得那麼多，握住他的手、摸着他的頭說了很多話，我想讓他知道我在他身旁，會陪伴他好好地走完此生，心裏就是想着那個我們無法確定的「萬一」他還聽得到。

The University of British Columbia（UBC）的Elizabeth Blundon博士，剛於七月份在《Scientific Research》發表研究結果，對「究竟垂死病人是否還能聽到聲音」，提供了科學根據的第一步。

團隊跟當地醫院St. John合作，經臨終病人同意，利用EEG腦電圖探測病人的腦部活躍區和活躍程度，記錄病人清醒有意識時、腦部聽到聲音的活躍程度作為基準綫，再在病人進入死亡前數小時、開始沒反應彌留之際再次探測。

結果顯示，躺在病床上已無反應的瀕死病人，當聽到親人跟自己說話時，其腦部負責聽覺的活躍程度，變得如同清醒時一樣！當然，這研究只是確認臨終病人對熟悉聲音有反應，究竟他們能否完全接收和理解說話內容則尚待證實。但至少，我們知道親人的聲音在一個人彌留之際是有意思的。

有人曾說過，我們走完這生之前，若能好好與身邊人完成四個「道」—道別、道謝、道愛和道歉—那就無憾了。再退一步想，我們是否要等到至愛的人彌留的時候，才好好地道謝、道愛和道歉？

有些說話，是否在人仍好好活着、我們肯定對方聽得到兼理解到的時候，說出來更好？別讓本應是聽得到的說話，變成聽不到的說話。

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全文刊於《經濟日報》，原題「聽得到的說話」