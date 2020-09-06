【全民檢測】普及社區檢測58萬個樣本完成化驗　陳肇始料再做機會不大

▲ 陳肇始指，計劃結束後，再做的機會不大，但不會停止特定群組檢測，或會擴大特定群組。（資料圖片）

自願性參與的普及社區檢測計劃，截至今早（6日）已有逾108萬人網上預約登記，食物及衞生局局長陳肇始今早（6日）出席一個電視節目表示指，現時有80多萬人已接受採樣，截至今早已有58萬個樣本完成檢測。

對於有個別化驗室指每日可檢測30萬個樣本，與目前檢測量有一段距離，陳肇始指運送和化驗過程需時，在檢測中心收集樣本後，便會送到多個化驗室，其間會為部分樣本覆檢。化驗室若發現初步陽性個案，要交由衞生署公共衞生化驗所覆檢；而陰性結果則交給當局發短訊通知市民。

陳肇始強調，絕對沒有「報大數、過分樂觀」的情況，又指目前已理順運送樣本的流程，加上內地支援隊已有570人抵港協助，化驗室自第二天已可以24小時運作。她稱，每日最多為19萬人採樣，相信即使有更多人接受檢測，仍有能力應付。

她又指，當局會為全民檢測的結果進行分析，了解社區隱形患者的數字、地區分布、群組和年齡層，有助應對下一波疫情。她舉例，昨日確診的菲傭，令當局認為要更加呼籲外傭檢測。她說，計劃結束後，再做的機會不大，但不會停止特定群組檢測，或會擴大特定群組。

被問到經過第三波疫情的教訓，會否影響日後放寬防疫措施的底線，陳肇始強調，政府一定會小心、張弛有度，放寬措施會視乎疫情，以及個別活動和處所會否需要長時間不戴口罩等。

陳肇始又指，在新常態下，不同處所或要納入預防感染措施，她以街市為例，付現金也有傳播風險，當局會研究推進不用現金交易的平台。

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記者：陳子謙