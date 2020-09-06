【豪宅曝光】陳奕迅家中扮蜘蛛俠揭寓所樓底極高　Eason壽臣山2億豪宅曝光

▲ Eason近日在家扮蜘蛛俠，盡顯佻皮一面，但意外曝光了他豪宅的內部格局。

受到新冠肺炎疫情影響，娛樂圈不少歌手及藝人工作因而減少，陳奕迅（Eason）自然受到影響。但他心情似乎未有因此而低落，近日更在家扮蜘蛛俠，盡顯佻皮一面，同時其價值逾2億元的壽臣山豪宅內部格局曝光。

網民嘆：屋企夠大，點玩都得

Eason日前在facebook上載了一張照片，照片中他身穿白色上衣及短褲，在房間的上層蹲下扮蜘蛛俠，左手更做出蜘蛛俠發射蜘蛛絲時的經典動作，並留言指：「Spiderman? Tarzan? It’s EASAN!!」，似乎閒賦在家的日子令他感到十分無聊。

不少網民見狀紛紛笑言「夠鐘食藥」、「屈得太耐」、「乖啦！落嚟啦！唔係要整過個假天花」，但亦有網民把重點放在Eason的寓所內，「屋企夠大，點玩都得」、「好新奇？住在香港蝸居的看到只感心酸」。

從照片可見，Eason的房間樓底極高，假天花上還有Eason所身處的閣樓，除了足夠擺放雜物外，Eason在上行走，甚至扮蜘蛛俠，空間亦綽綽有餘，而整間房間則以木色為主調，房內擺放了木製傢俱。

Eason豪宅位於壽臣山SHOUSON PEAK，點撃大圖觀看SHOUSON PEAK環境：

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實用面積3,238平方呎

據資料顯示，Eason早在2013年以逾2.3億元購入這幢壽臣山SHOUSON PEAK的獨立屋，實用面積3,238平方呎，成交呎價71,426元。項目樓書顯示，該獨立屋樓高3層，另附天台；擁前後雙花園、私人泳池，以及雙車位，室內則有4套房。

點撃大圖觀看劉嘉玲、林夏薇的豪宅：

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