【啃老巨嬰】離奇沒病因心智停留10個月BB　19歲巨嬰咬奶嘴穿尿片終身靠父母養

▲ 英國一名19歲女子心智停留10個月大BB，病因不明。

為人父母最大的心願，就是希望孩子健康快樂成長，但英國一名媽媽，育有一名長不大的女兒，心智一直停留10個月大，需要終身依賴父母。媽媽近日受訪表示，一直有帶現年19歲女兒四出求醫，但沒有一個醫生能說出病因，媽媽已不再強求女兒變回正常人，只求她快樂生活就好。

據英國《鏡報》報道，來自英國卡迪夫（Cardiff）的夫妻Annie和Nick Rainey，育有一子一女湊成「好」字，現年22歲的長子Harvey健康成長，可是19歲細女Daisy卻是一名「巨嬰」，心智仍停留在10個月大，24小時都要依賴父母，多年來也找不到病因，令53歲的媽媽Annie心力交瘁。

幾乎24小時要黐住媽媽

Annie近日帶同Daisy接受訪問，可見Daisy體型高大圓潤，能走路，但她仍要咬奶嘴、穿尿片、不能說話，幾乎每日24小時都要黐住媽媽，食飯要媽媽餵、著衫要媽媽幫，連睡覺、上廁所都一定要媽媽陪著。

我們每晚要起床3、4次，將她的奶嘴放回去。

▲ 19歲的Daisy幾乎每日24小時要黐著媽媽。（Annie Rainey IG圖片）

從沒上學 不能與同齡孩子相處

Daisy完全依賴父母和哥哥，令她一直無法上學，不能與其他同齡孩子相處。縱然她身體強壯，但她一直存有癲癇發作的高風險，有日媽媽更發現她欲咀嚼剃刀片，嚇得媽媽要寸步不離守護她。

到女兒15歲時，更因一次差劣的牙科手術，導致女兒失去了大部分牙齒。激發媽媽撰寫了一本書名為《Daisy Can't Talk》，訴說多年來照顧巨嬰的辛酸史。

她非常頑固，且連最簡單的學前玩具也無法使用。

▲ 女兒至今仍不懂說話。（Annie Rainey IG圖片）

沒家族病史 哥哥健康長大

在其家族病史中，從未有人出現和Daisy相同的症狀，且22歲的哥哥亦相當健康。多年來，父母四出帶女兒求醫，但無論是基因檢測、腦部檢查，甚至請專家團隊進行研究，至今仍未有一位醫學專家能清楚解釋，女兒到底所患何病。對於她心智猶如10個月大BB，但卻能走路，醫生都大惑不解。

全力照顧細女 媽媽愧對長子

幸好爸爸Nick擔任土木工程師，長子亦已大學法律系畢業，家境不錯，仍能負擔到女兒的生活費，女兒喜歡吃的、玩的，都能盡量滿足她。

父母如今已不再強求女兒會有奇蹟變回正常人，只求她健康快樂生活就好，惟媽媽對長子感到特別愧疚。

他不能在一個正常家庭中成長，我們事事都以妹妹行先，他永遠不能帶妹妹正常行街，只有一位穿著尿片的巨嬰。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所 / 出現地點，立即下載經濟日報App︰bit.ly/2JdOaiS

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰林綺玲