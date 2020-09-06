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47歲男子涉發表煽動文字被捕　警方指被捕人設街站宣傳引人藐視政府

社會 14:24 2020/09/06

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警方指，今早拘捕一名涉嫌發表煽動文字的47歲男子。（資料圖片）

人民力量成員譚得志在社交網頁表示，早上被警方國安處人員上門拘捕，警員搜查他的住所後，並將他帶到大埔警署。警方指，今早拘捕一名涉嫌發表煽動文字的47歲男子，曾設街站發表引起針對政府的憎惡或藐視的內容。

警方國安處高級警司李桂華表示，警方以《刑事罪行條例》，早上在大埔區拘捕一名47歲男子，他涉嫌發表煽動文字。案情指他在6月底至8月，主要在九龍區，進行29次街站，在「限聚令」生效期間巧立名目指是防疫講座。

他指，該名男子在街站以大聲公向市民發表言論，亦會透過社交平台發放，其宣傳內容是引起針對政府的憎惡或藐視，或者引起民間的不滿，故將該名男子拘捕。

李桂華表示，警方國安處最初調查案件時，認為被捕人或違反《港區國安法》第21條煽動分裂國家罪，在蒐證及諮詢律政司後，認為以《刑事罪行條例》作出拘捕較為合適。對於會否有更多人被捕、或會否以《港區國安法》處理，李桂華又說，仍有待調查。

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記者：陳子謙

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