【安倍辭職】潰瘍性結腸炎患者需終生跟進病情　腸胃肝臟科醫生：早診治有效控制病情

▲ 腸胃肝臟科專科吳昊醫生指早診治有效控制病情。（圖片由受訪者提供）

日本首相安倍晉三於上月（8月）28日因潰瘍性結腸炎而辭去首相一職，喚起大衆對該病的關注。腸胃肝臟科專科吳昊醫生指，潰瘍性結腸炎是一種非感染性的慢性腸道炎，患者會因大腸黏膜反覆發炎、潰瘍與疼痛，使患者出現腹痛、腹瀉、脫水和血便等病徵，95%的病變從直腸開始，往上漫延到乙狀結腸、降結腸、甚至整個大腸。病情亦會隨時間惡化，當中有20%患者最終有需要切除大腸。據2015年統計，本港現時約有2000名潰瘍性結腸炎患者，而且個案數字持續上升，其病徵會全方位影響患者的日常生活。

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早診治有效控制病情 有方案可配合懷孕計劃的患者

吳昊指據2015年統計，本港平均每10萬人中, 每年就有2人患潰瘍性結腸炎，患者男女比例相若。其發病高峰期分別是20至30歲的壯年，以及60至70歲的老年，成因包括，

免疫系統紊亂

腸道細菌失衡

環境因素

遺傳因素

飲食問題（多食動物性脂肪及加工食物）

醫學界認爲個案上升的主因是由於現代人飲食習慣改變，進食過多動物性脂肪和加工食物，而壓力大亦會誘發病情。部份人因為潰瘍性結腸炎伴隨身體其他部位出現發炎症狀，如皮膚病、虹膜炎、關節炎，分別有機會引致皮膚潰爛、失明、無法走路等情況。這是因為身體免疫系統失調，攻擊腸道及身體健康其他部位，引致病變。

吳昊醫生表示，病徵會全方位影響患者，患者會經常會感到內急，但上洗手間時卻發現腸內沒有大便；甚至有個案每10分鐘便因有腹痛及腹瀉要上洗手間，日常連由東涌地鐵站坐到香港站的有困難。他續表示患者對此病的看法極端，有人只視其為炎症而忽視病情；也有病人極度恐懼，擔心是腸癌，而潰瘍性結腸炎也容易被誤會是其他腸道疾病，

不少人以爲是痔瘡，一直忽視病情，有個案因而延遲4至5年才確診。

吳昊續指患者需終生跟進病情，若盡早求醫及診治則可以有效控制病情，惟其中一名年約35歲的女士，卻對對治療有所誤解，因渴望生兒育女，所以一直不肯用藥。吳昊解釋指，其實有方案可以配合患者亦可以如常生育，

女性患者有懷孕計劃，亦有藥物可以配合，而男性患者在進藥時則會減低精子的數量，不過病人也有不同的方案可選擇。

不幸的是個案早於20多歲時發病，但未有效用藥下，導致10多年來的病情持續惡化，腸臟出現多出傷口並持續性出血。目前而由於她的腸臟已出現大範圍病變，未來有可能要切走大部分或全部大腸。嚴重的潰瘍性結腸炎可引致腸道狹窄、腸道穿孔、毒性巨結腸症等併發症，更會增加大腸癌風險。研究顯示，患潰瘍性結腸炎10年，便有2%腸癌風險，風險逐年上升。

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嚴重患者需切除結腸 新一代生物製劑助減少發炎

吳昊提到患者一旦出現懷疑是潰瘍性結腸炎的症狀，會以內視鏡檢查與切片化驗、光大腸鋇劑攝影確診，並利用血液測試和糞便測試。現時治療潰瘍性結腸炎的藥物有不同選擇，視乎病情影響哪一部分的腸道，給予口服或塞肛抗發炎藥物，亦可選擇類固醇、免疫調節劑及生物製劑。若發炎情況嚴重或大腸開始壞死，有機會因細菌入血而受感染，引發「細菌性入血休克」，嚴重則可政命。

▲ 正常健康的結腸。（圖片由受訪者提供）

▲ 潰瘍性結腸炎。（圖片由受訪者提供）

剛發病的患者，若病情屬輕微至中度，一般會使用胺基水楊酸或皮質類固醇治療，再繼續以胺基水楊酸或硫代嘌呤作維持治療；病情中度至嚴重的患者，通常以生物製劑或環苞素 A ，再以生物製劑或硫代嘌呤作維持治療；而嚴重患者，可能要同時考慮進行結腸切除術。吳昊續指新一代的生物製劑有助減少釋放會促進發炎細胞激素，且每隔12週進行一次皮下注射，便能有效控制病情，適合生活繁忙的患者。

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記者：郭家穎