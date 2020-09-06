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維港海濱長廊已新增5公里　吳永順：盼七年內起多11公里

社會 15:18 2020/09/06

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吳永順（左）期望，期望2028年前維港海濱由現時的23公里，增至34公里。（資料圖片）

最近3年，維港兩岸落成的新海濱長廊長達5公里，包括港島石塘咀至灣仔、北角碼頭一帶、西九文化區、尖沙咀、荃灣海旁等。海濱事務委員會主席吳永順稱，委員會支持利用政府預留65億元撥款，推行13個海濱優化工程項目，期望2028年前維港海濱由現時23公里，增至34公里。

發展局局長黃偉綸今（6日）發表網誌，介紹維港兩岸海濱發展，指政府一直與海濱事務委員會攜手，建設富吸引力、朝氣蓬勃、交通暢達和可持續發展的活力海濱，為市民大眾提供優質的公共空間，更預留65億元專注海濱未來的發展。

吳永順於網誌中表示，支持利用撥款推行13個海濱優化工程項目，其中兩個（添馬至會展海濱長廊，荃灣海濱優化工程第一期）已於去年起開放；三個項目於今年開展工程，即灣仔前公眾貨物裝卸區、維園道海濱和炮台山東岸公園，；另外兩個項目預計未來一至兩年上馬，即東區走廊下之行人板道、西營盤東邊街北休憩用地）。他期望2028年前維港海濱由現時的23公里，增至34公里，增幅逾五成。

政府亦正研究，為海濱引入新元素，例如委員會早前審議啟德跑道區海濱長廊的設計，將引入單車和市民共用的路徑，2022年起逐步落成後，市民便可在共融通道上，踩單車或漫步享受海濱環境。另外也會增添水上活動元素，例如於灣仔前公眾貨物裝卸區發展水上活動及康樂主題區，早前更在該處舉辦龍舟比賽，發掘舉辦水上活動的潛力。

吳永順又稱，委員會近兩年亦有新嘗試，邀請本地藝團於不同海濱地段，添置「期間限定」的藝術裝置，盼為海濱增添新元素及新鮮感，吸引市民和遊客前來「打卡」，例如北角海濱花園附近的編織藝術、添馬至會展海濱長廊的星座天使布置、微型藝術裝置等，同時讓文創工作者有機會發揮才華。

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責任編輯：吳卓峰

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