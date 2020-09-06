教育局為學生遭定罪感痛心 促學校為違法學生制定個人化跟進方案
教育局首席教育主任陳展桓於今(6日)表示，上個學年社會事件為學界帶來前所未見的衝擊和挑戰，不少學生參與罷課、校外示威遊行，甚至違法活動，最近陸續出現遭檢控及定罪學生個案，令人痛心和憂慮；又指即使學生觸犯法例甚至被法庭判處刑責，學校和老師都不能放棄他們。
陳展桓在教育局專欄「局中人語」撰文，表示期望學校和老師，就去年的社會事件及學生的違法暴力行為，以「預防勝於治療」的策略，加強學校第一層的訓輔支援工作，尤其培育學生的自我管理能力，透過重新編寫高小及初中適用的教案，供老師在成長課使用，讓學生從遊戲規則、家規及班規等活動，討論及反思規則效用和不守規則的影響。
他表示，在上月底，教育局聯同警務處、懲教署，以及社署委託營辦「社區支援服務計劃」的香港遊樂場協會，透過網上平台，為全港中學舉辦研討會，共有約250名老師及訓輔人員參加，透過個案分析、跟進及支援措施分享等，加深認識相關法律知識及處理程序。在研討會中，警務處代表闡述相關法例和處理青少年罪行的策略，以及介紹警方與社署在「社區支援服務計劃」下增設的「被捕青少年支援服務」，為被捕青少年及家人提供轉介、輔導及支援。
他又提到，教育局已經在6月，向公營及直資中學發出通函，促請學校教導，涉嫌違法和被定罪學生，正確價值觀和正面思維，並為個別學生，制定和執行個人化跟進方案，引導他們重回正軌，局方亦已重新編寫高小及初中適用的成長課教案，供教育同工使用，令學生明白守規自律的重要性。
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責任編輯：洪芷晴