教育局為學生遭定罪感痛心　促學校為違法學生制定個人化跟進方案

▲ 教育局首席教育主任陳展桓於今(6日)表示，上個學年社會事件為學界帶來前所未見的衝擊和挑戰最近陸續出現遭檢控及定罪學生個案，令人痛心和憂慮。(經濟日報資料圖片)

教育局首席教育主任陳展桓於今(6日)表示，上個學年社會事件為學界帶來前所未見的衝擊和挑戰，不少學生參與罷課、校外示威遊行，甚至違法活動，最近陸續出現遭檢控及定罪學生個案，令人痛心和憂慮；又指即使學生觸犯法例甚至被法庭判處刑責，學校和老師都不能放棄他們。

陳展桓在教育局專欄「局中人語」撰文，表示期望學校和老師，就去年的社會事件及學生的違法暴力行為，以「預防勝於治療」的策略，加強學校第一層的訓輔支援工作，尤其培育學生的自我管理能力，透過重新編寫高小及初中適用的教案，供老師在成長課使用，讓學生從遊戲規則、家規及班規等活動，討論及反思規則效用和不守規則的影響。

他表示，在上月底，教育局聯同警務處、懲教署，以及社署委託營辦「社區支援服務計劃」的香港遊樂場協會，透過網上平台，為全港中學舉辦研討會，共有約250名老師及訓輔人員參加，透過個案分析、跟進及支援措施分享等，加深認識相關法律知識及處理程序。在研討會中，警務處代表闡述相關法例和處理青少年罪行的策略，以及介紹警方與社署在「社區支援服務計劃」下增設的「被捕青少年支援服務」，為被捕青少年及家人提供轉介、輔導及支援。

他又提到，教育局已經在6月，向公營及直資中學發出通函，促請學校教導，涉嫌違法和被定罪學生，正確價值觀和正面思維，並為個別學生，制定和執行個人化跟進方案，引導他們重回正軌，局方亦已重新編寫高小及初中適用的成長課教案，供教育同工使用，令學生明白守規自律的重要性。

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責任編輯：洪芷晴