【食用安全】雞蛋分白蛋啡蛋及粉紅蛋　8款不含類雌激素無毒雞蛋【附測試名單】

▲ 雞蛋有分啡蛋、白蛋和粉紅蛋，口感各有不同，但最重要是認清當中有否類雌激素。

市面上的雞蛋種類五花八門，也是最常吃的食材之一，但你有留意過雞蛋分白蛋、啡蛋及粉紅蛋嗎？雞蛋顏色不同主要受不同雞種及飼養環境所影響，口感味道亦有不同。不過，市民亦要注意雞蛋會否含類雌激素，水中銀（國際）生物科技有限公司（水中銀）曾檢測出，有8款雞蛋不含類雌激素。

就「三色蛋」之分別，TOPick請教過以溏心皮蛋馳名的老字號蛋品專門店開源蛋行負責人楊其鋒（Jeffery），他指出雞蛋顏色主要受不同雞種所影響，其次是飼養環境不同。一般生白蛋、啡蛋的母雞，大多是雞籠內飼養產蛋；而粉紅蛋，又叫土雞蛋，則由自由放養的走地雞所生。

美國蛋較滑溜淡口 中國蛋較香口

Jeffery稱，在街市最常見的啡蛋，有來自中國、美國、泰國及日本；而美國及日本亦有白蛋出產，土雞蛋則主要在中國生產。一般餐廳食肆會選用中國啡蛋、中國土雞蛋及美國白蛋較多。

至於口感和味道方面，他舉例美國白蛋和啡蛋較滑溜淡口、日本白蛋和啡蛋則蛋黃濃、富蛋香；中國蛋則較香口，以土雞蛋的蛋味最濃、啡蛋的蛋白密度高。至於泰國啡蛋就淡口，質素一般。

檢測12款雞蛋8款不含類雌激素

另外，TOPick亦委託了水中銀為市面上12款雞蛋樣本進行檢測，於2020年3月至4月期間，從本港市場（Fusion，ParknShop，Market place和Welcome等）選購了11個雞蛋品牌，共12款雞蛋（8個生產地區）樣本作魚胚胎毒性檢測，包括國際品牌如CHEER滋味及CHEW’S周氏等。

12款雞蛋樣本中，產地來自日本、馬來西亞、新加坡、紐西蘭、瑞典、美國、中國及泰國，價格由最低每隻$2.39至$12.75不等。

結果發現，當中8款雞蛋被評為「綠魚」，即「品質卓越」，不含類雌激素； 4款樣本為「黃魚」，即「品質合格」；沒有樣本被評為「紅魚」，即「有待改善」。8款雞蛋都有白蛋、啡蛋及粉紅蛋。

8款不含類雌激素雞蛋名單如下︰

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首三位性價比最強的雞蛋為CHEER滋味新鮮泰國雞蛋（特大）、精品農莊新鮮雞蛋及日本香川縣月見白蛋，每隻雞蛋價格分別為$2.39、$2.49和$2.49。

吸入過量類雌激素或引發癌症

水中銀指，是次發現與2018年雞蛋榜單及過往權威研究結果吻合，準確探測出雞蛋中含有一定量的類雌激素，可透過農藥、獸藥、抗生素、激素、塑化劑，有機持續污染物等雌激素攝入，擾亂人體內分泌系統。

世界衛生組織與聯合國亦警告，類雌激素可能引發人體各種疾病並令內分泌失衡，如癌症（乳癌、卵巢癌、子宮癌、宮頸癌，甲狀腺癌等）、生殖能力下降、神經系統紊亂、兒童性早熟、糖尿病等。

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責任編輯︰林綺玲