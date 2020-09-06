【新冠肺炎】本港今日新增21宗確診個案　5宗經由全民檢測驗出

▲ 衞生防護中心公布今日（6日）新增21宗確診個案。

本港第三波新冠肺炎疫情持續緩和，衞生防護中心公布今日（6日）新增21宗確診個案，6宗屬輸入個案，其餘15宗是本地個案。在本地個案中，8宗與早前個案相關，其餘7宗屬沒有源頭；其中5宗經由普及社區檢測計劃發現。另外有10宗以下初步確診個案。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，5宗經普及社區檢測計劃發現，當中3人屬感染源頭不明，詳情即看：【下一頁】

在本地個中，7宗屬源頭不明個案，涉及2名被拘留人士，詳情即看：【下一頁】

醫管局公布截至今早9時，過去24小時有1名病人離世，為廣華醫院69歲女病人（個案編號：2792)，詳情即看：【下一頁】

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作，呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

普及社區檢測計劃已逾100萬人登記，了解141個檢測中心及地址，即看：【下一頁】

接受採樣前有何注意事項，即看：【下一頁】

TOPick會繼續跟進疫情，不斷更新！

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：陳子謙