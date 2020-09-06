警方稱油尖旺有人集結正執法　截至9時逾289人被捕【不斷更新】

▲ 西洋菜南街大批商戶已提早關門。（陳國峰攝）

網上有人發起今日（6日）於油尖旺區遊行，由佐敦道遊行至亞皆老街。警方稱截至下午9時，至少289人被捕，絕大部分人涉非法集結。

警方發新聞稿稱，指今日（6日）油麻地及佐敦一帶有人羣集結及叫囂，涉嫌進行未經批准集結及受禁羣組聚集，違反《公安條例》及《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》。

政府傍晚發稿，指大批市民（6日）漠視警方的勸喻，在九龍多區參與未經批准的集結，以雜物堵塞道路，更有人向警務人員投擲硬物，並高叫「港獨」口號，政府發言人強烈譴責這些違法和自私的行為。發言人稱警方履職盡責，採取迅速和果斷的執法行動，將違法人士繩之於法。

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【20:30】警方表示，下午於油麻地以涉嫌危險駕駛，拘捕一名新巴司機，指他無故響按，向警方作出挑釁行為，影響警方工作。

【20:00】警方稱下午近5時，在旺角洗衣街及奶路臣街交界拘捕堵路疑犯期間，遭暴徒投擲硬物。警員趁疑犯在洗衣街優才書院外更換衣服期間，上前將其截停及拘捕。

【19:12】消息稱新巴970路線一名車長，今日被警方帶走。新巴/城巴發言人稱，一名新巴車長今午約4時半，在駕駛970號線往數碼港方向期間，在彌敦道近文明里被警方要求離開駕駛室，及後被帶往警署。新巴正了解事件詳情。

【18:00】警方稱截至下午5時，旺角及油麻地區內至少90人被捕，當中至少87人涉嫌非法集結，其餘人則分別涉嫌干犯襲擊警務人員、阻礙警務人員執行職務、在公眾地方行為不檢等。另外，有22人涉嫌參與受禁羣組聚集而被票控。

【17:06】警方稱下午約4時40分，在旺角西洋菜南街執勤期間，有暴徒向警員擲雜物，包括雨傘、水樽及硬物。警方譴責暴徒不顧市民安危，無差別傷害他人的惡行，指暴徒行為令人厭倦。

【16:49】警方稱4時許，有人走出旺角西洋菜南街馬路，以大型雜物阻塞行車線，又將擺放在路邊的紙皮及垃圾丟在路中心，擾亂公眾秩序，危及道路使用者的安全。

【16:22】警方稱約4時，有大量人羣在旺角一商場內集結及叫囂，有人高叫含有宣傳香港獨立的口號，涉嫌違反《香港國安法》。

警方稱，曾在現場多次發出警告，要求參與者離開，但部分人拒絕聽從警方指示，繼續留在相關地點集結。警方現正執法，拘捕及票控涉案者。警方再次警告人羣停止集結及立即離去，現場警務人員會嚴正執法。

旺角兩名未成年少年被帶返警署



警方亦於社交網站公布，指下午1時許，警方在旺角進行反罪惡巡邏期間，在港鐵旺角站外發現兩名15歲少年，其中一名沒帶身份證，另一人則藏有頭盔及防毒面具。由於二人均未成年，警方為保護兩名少年的福利及安全，將他們帶返警署，並聯絡其家人跟進。

另外中午時份，警方在油麻地北海街後巷發現3袋磚頭及碎石。警方稱，檢獲該批磚頭及碎石的地點與其計劃遊行路線非常接近，警方不排除有人打算在該活動中使用。警方已檢走相關物品進行調查，並會翻查附近閉路電視，以確認物主身分及物品用途。

▲ 警方從兩名15歲少年身上，搜出圖中物品。（警方圖片）

▲ 警方稱，於油麻地後巷發現多袋磚頭及碎石。（警方圖片）

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責任編輯：吳卓峰