【全民檢測】聶德權訪東啟德體育館檢測中心　引述蔡堅指計劃可為日後防疫做好應變準備

▲ 公務員事務局局長聶德權今早到訪東啟德體育館檢測中心，遇上醫學會會長蔡堅（右）。（擷自公務員事務局局長聶德權fb專頁）

全民檢測踏入第6天，公務員事務局局長聶德權今早到訪東啟德體育館檢測中心視察，引述於該檢測中心提供協助的醫學會會長蔡堅指，是次全民檢測是好經驗，可為日後防疫工作的具體操作做好應變準備；又提到於中心入口遇上一名爸爸帶同一家四口來做檢測，因工作地點附近無檢測中心，故專程過來，盼全家可獲檢測機會。

公務員事務局局長聶德權今日於其社交網站專頁透露，今早到訪東啟德體育館檢測中心，該中心由消防處的同事作行政支援，中心主管是一位剛退休的救護總長；部份負責採樣的醫護來自消防處的救援、救護隊，及醫科生、醫管局護士。

他稱，今早遇上於該檢測中心提供協助的醫學會會長蔡堅：「他昨天下午當值完，今天一早又過來幫忙，非常感謝他對普及社區檢測計劃的支持。」亦引述蔡堅稱，今次計劃是個好經驗，為日後防疫工作的具體操作做好應變準備。

聶德權又提到，離開中心時碰到一名爸爸帶同一家四口來做檢測，當中年紀最小的孩子僅5歲多：

爸爸告訴我在他工作的地方附近沒有檢測中心，所以專程過來做，並希望全家人都可以得到檢測機會 。

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責任編輯：陳正怡