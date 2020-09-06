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【新冠肺炎】張建宗︰政府正研發手機程式　供市民作進出場所紀錄

政治 16:04 2020/09/06

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熱門 細So出軌 消委會 港姐2020 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告

張建宗稱，會繼續善用科技，協助市民在「新常態」下儘快回復正常生活。（政務司司長網頁圖片）

政務司司長張建宗表示，政府會在疫情穩定後，落實使用「健康碼」。另外，當局正着手開發感染風險通知系統及應用程式，供市民通過掃描二維碼作進出場所紀錄，市民可自願選擇參與與否。

張建宗發表網誌，稱會在粵港澳三地在聯防聯控的基礎下，適度放寬出入境限制和檢疫安排，方便有需要及合資格人士，可豁勉強制檢疫往來三地，有序恢復三地居民正常往來及回復經濟活動。

對於有議員在區議會上動議，要求政府永久擱置普及計劃和「港版健康碼」，張建宗澄清，健康碼屬粵港澳互相豁免跨境人士強制檢疫的安排的一部分。他批評，有關議員的舉措明顯是以政治凌駕市民的健康，為反對而反對，罔顧市民福祉。他又批評，有人在網上及社交媒體，散播有關普及檢測計劃的誇張失實言論，是用心不良，社會應予以譴責。

另外，張建宗表示，會繼續善用科技，協助市民在「新常態」下盡快回復正常生活及出外消費的信心，復甦經濟。包括正着手開發感染風險通知系統及應用程式（Exposure Notification System and App）；在今年第四季推出「智方便」一站式個人化數碼政府服務平台以及發布《香港智慧城市藍圖2.0》。

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責任編輯︰林曉君

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