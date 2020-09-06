【自私母女】隱瞞病情搭順風車不戴口罩　好心司機中招身上插滿喉管與死神搏鬥

▲ 一名身在南非的台灣男子原本搭乘由兒子駕駛的私家車前往機場搭機返台，其間他又熱心讓一對同樣需要返台的母女搭順風車，沒想到涉事母女未有透露病情，讓被傳染的李男返台後一度病情嚴重。

台灣一名李姓男子早前從南非準備返台時，在當地熱心載着一對巧遇的台灣母女一同前往機場。然而母女一直隱瞞自己已經出現新冠肺炎病徵，且在車廂內沒有戴上口罩，即使母女返台後正式確診，亦拒絕透露曾經在南非乘搭順風車，讓返台後被傳染的李男一度需在深切治療部留醫。

與染疫母女在車廂共處50分鐘

據台灣國民黨立委溫玉霞日前在facebook分享指，李男本身為她的朋友，當時身在南非的李男原本搭乘由兒子駕駛的私家車前往機場搭機返台，其間他又熱心讓一對同樣需要返台的母女搭順風車。

然而，該對母女上車時本身已有打噴嚏、流鼻水等症狀，但她們未有告知對方自己此行回台其實是要採檢新冠肺炎。而在這約50分鐘的車程內，4人一直共處封閉的車廂中，而母女兩人一直未有戴上口罩或做其他防護措施。

母女抵達台灣後，即主動告知檢疫人員自己出現病徵，其後亦證實確診，當時在機艙內與她們附近周邊的乘客亦被安排篩檢。然而，母女二人卻對曾經在南非搭乘過李男順風車一事隻字不提，甚至曾經否認，令李男最終發病時已錯過提早篩檢、治療的機會。

立委批好心卻招徠病魔

李男抵台後亦開始發病，病情更曾經嚴重至需在深切治療部留醫，全身一度插滿12條喉管，與死神搏鬥。此外，他的家人亦擔心他那遠在南非的兒子亦已被感染，全家陷入愁雲慘霧中。

溫玉霞批評，涉事母女隱匿病情及行跡的行為相當自私。

事件曝光後，台灣中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥昨日（5日）回應指，李男目前康復進度良好，身上所有喉管已經徹除，目前正在一般病房留醫，情況穩定。

對於涉事母女的行為，莊人祥指由於搭順風車時發生的情事均在境外發生，當局無法處理有關情況，但他指出如有關人士在回台後如曾申報不實，將可被罰款6萬至30萬元新台幣（約1.6萬至8萬港元）。

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責任編輯:羅嘉欣