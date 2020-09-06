【新冠肺炎】7宗源頭不明個案涉2名被拘留人士　衞生署擬為在囚人士檢測涉7000多人

▲ 張竹君指︳在本地個案中，8宗與早前個案相關，其餘7宗屬沒有源頭。（程志源攝）

本港第三波新冠肺炎疫情持續緩和，衞生防護中心公布今日（6日）新增21宗確診個案，6宗屬輸入個案，其餘15宗是本地個案。在本地個案中，8宗與早前個案相關，其餘7宗屬沒有源頭；其中5宗由普及社區檢測發現。另外有10宗以下初步確診個案。

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衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，其中4宗沒有源頭個案，包括現時還押小欖精神病治療中心的54歲男子（個案編號：4871）及22歲男泰籍被羈留人士（個案編號：4877）等。

張竹君指，泰籍患者早前亦在荔枝角收押所居住，其後在8月22日至9月6日在壁屋監獄服刑，近日轉送青山灣入境事務中心，接受測試後確診。

她指，當局會到壁屋監獄、荔枝角收押所和青山灣入境事務中心派發樣本瓶檢測，青山灣和壁屋監獄分別有30多名和數十名緊密接觸者需接受檢疫。她指，兩名在囚人士沒有關連，但外國都有出現在囚人士爆發情況，因為他們居於密封和緊密的環境，對此感到擔心。

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她又指，由於事件涉及2名被拘留人士，已與保安局聯絡，會為被拘捕人士做一次檢測，料涉及7000多人，以了解會否有隱形傳播鏈。

另一宗是一名75歲退休男子（個案編號：4874），他因住所裝修在6月至今居於荃灣如心酒店，平時會到荃灣和美孚的茶樓飲茶。一名從事文職的39歲女子（個案編號：4875）亦確診，她居天水圍天耀邨，平時除了在尖沙咀上班，亦會在屯門市中心購物，沒有特別聚會或高危因素。

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作，呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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記者：陳子謙