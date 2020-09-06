【新冠肺炎】陳茂波︰傳統行業加速科技化　是不可逆轉趨勢

▲ 陳茂波日前到位於科學園的社區檢測中心，視察運作情況。（財政司司長網頁圖片）

財政司司長陳茂波表示，新型肺炎疫情影響下，不少傳統行業加速「電子化」、「科技化」，已是不可逆轉的趨勢。他強調，即使面對經濟衰退、財政壓力，港府仍會繼續投放資源，推動創科發展，力求為香港經濟未來，開拓更廣闊的空間。

陳茂波在網誌上稱，「防疫抗疫基金」下的「遙距營商計劃」，自5月中推出以來，至今共收到逾18000份申請，當中約7成半獲批，總資助額逾7億6千萬元。當局亦已增撥10億元，並提出多項優化措施。

普及社區檢測計劃延長至9月11日，陳茂波表示，是次計劃在經濟和社會層面有重要的「溢外效益」，這種效益並非單從識別隱形患者的數字所能量化，因為若不及早找出社區的隱形患者，日後放寬限制重啟經濟時，便會帶來疫情反彈的風險，這種「時收緊時放寬」的循環，只會令香港經濟難以真正復甦，市民生活也難以恢復正常。

陳茂波強調，現時首要爭取盡快控制和穩定疫情，以便逐步放寬更多限制措施，為重啟經濟做好準備。與此同時，也需要放眼長遠，為疫情下「新常態」的經濟發展和轉型問題及早籌謀。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰林曉君