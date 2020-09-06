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【全民檢測】再多5人經全民檢測確診　包括三名同住家人外傭早前已有症狀

社會 16:44 2020/09/06

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熱門 細So出軌 消委會 港姐2020 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告

（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情未回穩，今日新增15宗本地感染個案，較昨日回升，當中8宗與早前個案相關，亦有7宗涉感染源頭不明。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，新增個案中有5宗經全民檢測揪出，經衞生署覆檢後確診。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日新增5宗全民檢測確診個案，當中3人屬感染源頭不明：

第4866宗：60歲家庭主婦，一直未有病徵，居於東涌，日常只到訪街市，早前於東涌體育館接受全民檢測。

第4867宗、第4872宗及第4873宗：三人屬同住家人，居港景峰，當中第4867宗89歲女子、第4873宗92歲男子及其第4872宗外傭，三人均於9月2日接受全民檢測。

當中外傭早於8月22日出現喉痛，另2人8月29日有咳嗽，曾持續於9月1、3、4及5日，因肺炎及發燒到青山道馮建華醫生診所求醫接受治療，惟未有接受病毒檢測，三人於官涌體育館經全民檢測後呈陽性。診所醫生、6名護士及一名清潔工需接受檢疫，中心將追查曾到訪診所的病人接受檢測。

餘下一宗涉59歲男子(第4879宗)於灣仔道金陵會餐廳工作，餐廳近日一直關門，惟近日重返清潔，餐廳要求員工先全民檢測，患者於9月4日到彩雲社區中心接受檢測後呈陽性，9月3日因頭痛曾去私家醫生求醫。

全民檢測計劃截至今早（6日）已有逾108.5萬人網上預約登記，並已有86.4萬人採樣檢測；經檢測化驗後發現10宗陽性個案，包括4宗屬早前已確診的康復患者，餘下6人屬新確診個案。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

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記者：陳正怡

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