【新冠肺炎】醫管局：18名確診病人康復出院　22人情況危殆

▲ 醫院管理局總行政經理庾慧玲公布醫管局最新情況。(經濟日報資料圖片)

本港疫情未止，今日（6日）新增21宗確診個案，6宗為輸入個案，其餘15宗為本地感染病例。

醫院管理局總行政經理庾慧玲公布醫管局最新情況，她指截至今早9時，過去24小時有1名病人離世，為廣華醫院69歲女病人(編號：2792)，共有18名確診病人出院，至今共有4,510名確診及1名疑似病人康復出院。

目前公立醫院已啟用1,209張負壓病床，使用率為42%；677間負壓病房，使用率為56.3%。現時共有224名確診病人分別於19間公立醫院及社區治療設施留醫，其中22人情況危殆，14人情況嚴重，其餘188人情況穩定。

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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記者：洪芷晴