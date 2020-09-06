關注團體促9月衞署歸還整個駿洋邨予房委會　加強支援準租戶

▲ 多個要注團體要求政府盡快歸還整條駿洋邨，供租戶上樓。（公屋聯會提供）

火炭駿洋邨第4至5座在8月底陸續入伙，然而按衞生防護中心消息，1至3座未必可以如期歸還房委會供租戶入伙。有關注團體促請政府，9月底歸還駿洋邨全邨，並提供措施援助，助駿洋邨準租戶渡過疫情。

公屋聯會、公民力量及火炭連線劉德榮，今日（6日）舉行「要求9月底全數歸還駿洋邨」記者招待會，提出訴求。公屋聯會主席文裕明及總幹事招國偉認為，不少駿洋邨準租戶為低收入家庭，在疫情下這些基層市民的生活受到嚴重打擊，建議政府應「特事特辦」，體恤駿洋邨5座租戶情況，延長駿洋邨免租期，助他們在第三波疫情下減少經濟負擔。

火炭連線劉德榮認為，政府就駿洋邨延遲入伙的情況曾兩度動用防疫抗疫基金，為準租戶發放兩次6000元特惠津貼。但早前宣佈第三輪防疫抗疫基金卻未有就因延遲入伙的準租戶提供津貼援助，考慮到不少準租戶為低收入家庭，甚至居於「劏房」，他認為政府應為他們提供一次性津貼，減輕開支壓力。

公民力量稱，現時駿洋邨入住隔離率偏低。根據政府數據，截至昨日（5日）上午9時，正在使用的單位只有1696個中的75個，使用率只有4.4%，而早前投入服務的竹篙灣檢疫中心第一期，當中800個單位只有197人使用，認為保留駿洋邨第1至3座為檢疫單位根本不合理。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：吳卓峰