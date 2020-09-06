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海關於屯門元朗檢獲2300萬支私煙　拘捕3男1女

社會 17:46 2020/09/06

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熱門 細So出軌 消委會 港姐2020 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告

香港海關於今日(6日)表示，他們分別在9月4日及昨日（5日）在元朗和屯門檢獲共約2,300萬支懷疑私煙，估計市值約6,300萬元。(香港海關提供)

香港海關於今日(6日)表示，他們分別在9月4日及昨日（5日）在元朗和屯門檢獲共約2,300萬支懷疑私煙，估計市值約6,300萬元，應課稅值約4,400元；屬今年以來海關破獲第六宗檢獲逾1,000萬支私煙的案件。

海關人員於9月4日在元朗截查一輛貨車，在車上檢獲約130萬支懷疑私煙。一名男司機及一名男送貨工人被捕。

經調查後，海關人員同日在屯門搗破一個懷疑私煙貯存倉庫，在一個鐵皮場的空地、兩架貨車及一個四十呎貨櫃內檢獲約1,100萬支懷疑私煙。海關拘捕場內一男一女。

經進一步調查後，海關人員昨日於元朗一間鐵皮屋內檢查一個四十呎貨櫃，並於貨櫃內再檢獲約1,100萬支懷疑私煙。

海關於昨日(5日)檢獲的懷疑私煙。(香港海關提供)


行動中，海關人員共拘捕三男一女，年齡介乎31歲至54歲，並扣查三輛懷疑涉案的貨車、兩個拖架及兩個貨櫃；案件仍在調查中，海關會繼續以全方位策略打擊各層面的私煙活動。

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責任編輯：洪芷晴

經濟 香港 海關 屯門 元朗

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