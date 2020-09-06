【家庭悲劇】獨力照顧患精神病腦退化媽媽　港女無助欲弒母自盡幸回頭盼獲援手

▲ 一名港女慨嘆爸爸早逝，媽媽患上腦退化，她要獨力照顧媽媽感到壓力爆煲，一度萌生自殺念頭。

父母勞碌一生，都是希望子女健康快樂，自己晚年平安度過，但看似簡單的願望，也非人人做到。有港女在網上投稿訴苦稱，生於一個父母都有病患的家庭，傷殘爸爸早年去世，媽媽則長年患精神病，現年65歲的她更患上腦退化症。港女是獨生女，既要上班又要獨力照顧病母感到壓力爆煲，曾萌生弒母及自殺念頭。

女兒懷念媽媽的味道︰好過無人陪

該名獨生港女「煮飯婆」在facebook專頁《Day Day Explode 日日爆》投稿，並上載一張自己煮的飯盒照片，自嘲其麻婆豆腐煮溶了，變成「麻婆忌廉」。她感言道，自媽媽患腦退化症入院後，已無法再煮飯，如今要自己每天下廚後，才懷念媽媽的味道。

突然覺得其實佢煮飯都唔係咁難食啫……只係單調咗少少，重覆咗少少。自己煮飯一樣會伏，一樣會失手，一樣會難食，但幾難食都好，都好過依家無人陪我食……

傷殘爸爸早年過身 母女相依為命

「煮飯婆」是家中獨生女，她指出媽媽本身智力有少少問題，生完女後患上產後抑鬱，當時爸爸仍能走路及有自理能力，就負責在家湊女，媽媽出去返工。後來爸爸變成傷殘人士要坐輪椅，需要兩母女照顧，脾氣轉差，經常打罵母女。直到她14歲時，爸爸過身，從此與媽媽相依為命。

▲ 該名港女現在日日自己煮飯，才醒覺媽媽的味道最好。（《Day Day Explode 日日爆》fb圖片）

媽媽受「極品親戚」影響致幻聽

之後媽媽開始出現精神問題，受家族的「極品親戚」影響，媽媽在女兒畢業後出現幻聽，隨著年紀漸大患上腦退化症，令幻聽愈來愈嚴重，常以為有人想傷害她，需長年到精神科覆診，但她沒有食足藥，令病情沒有改善。

女兒返工時，不時收到媽媽來電說有人想害她，回家又重複地說，但卻無視女兒的勸告，「其實我好無奈…仲覺得我有份呃佢、害佢。」

65歲腦退化至小朋友程度

近2年，媽媽因擔驚受怕，已不敢獨自出門。加上媽媽的腦退化情況嚴重，65歲已退化至小朋友程度，不懂得上廁所，理解不到女兒的說話，每次爭執後都會道歉，但從沒有改善行為。

女兒日復日地照顧媽媽，每天早上起身為媽媽打針，跟住返工，又經常請假陪同覆診，覺得好辛苦，至今仍難以接受媽媽老得快、退化得太快。

曾萌生弒母再自殺念頭

不過，她見媽媽仍行得走得，不忍心將其送入老人院，而且媽媽性格任性，院舍姑娘必然致電投訴，令女兒感到很無助，萌起做傻事的念頭。

我好幾次都有諗過……殺左佢，我再自殺……一家三口就可以團圓啦……我屋企得我一個，真係好難照顧佢……真係好辛苦，無晒所有私人時間，你去邊都避唔開嗰種心情。

女兒表示曾向人求助，但往往被指罵「女兒照顧媽媽是應份」之話；她更直指政府只會將責任推向家庭成員，「有錢、有人，唔起老人院。公院同買位服務比好多私院都好好多。」她亦有向中醫求醫獲安撫，擔心她會去自殺。

女兒不忍將病母送入老人院

媽媽最近住院為評估排隊（安老服務統一評估機制），幫助日間照顧，女兒逢周六日送物資給媽媽。她感慨道，自己無錢請工人，家中只有自己一個，變成全天候的工人，但老人院太多古怪事情，未到最後也不想送媽媽入去。

依家除咗（送入）老人院同自己照顧之外，根本無第三個選擇，日日係困獸鬥。

慨嘆沒童年沒幸福︰我認命

她回想自己細個照顧爸爸，大個照顧媽媽，從沒有開心的童年，沒幸福可言。「政府無嘢可以幫到，社工唔夠，好多嘢無人跟。」她明言自己信因果，是自己欠了父母，會認命。

《日日爆》的版主希望大眾可以多關注長者問題，並提供資訊，截至今年7月31日，社署輪候資助長者住宿照顧服務已有近4萬人，津助院舍及合約院舍平均輪候時間長達42個月。

文章及相片由「Day Day Explode 日日爆」授權轉載編輯

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責任編輯︰林綺玲