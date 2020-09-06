【港姐2020】今屆香港小姐冠軍上肥媽直播節目　揭開謝嘉怡凍齡爸爸真實身份

▲ 港姐雙料冠軍謝嘉怡與父親上肥媽網上直播節目。

應屆港姐雙料冠軍謝嘉怡 (Lisa) 在港姐競選當晚，表現大方可愛獲不少網民歡心。大眾對Lisa感興趣外，謝嘉怡的爸爸因為外表十分年青，二人外表看似是兄妹多於父女，令人十分好奇究竟謝爸爸今年幾歲。

今日（9月6日），謝嘉怡與父親同上肥媽的網上直播節目，以答謝肥媽當日提名謝嘉怡參賽。因為Lisa在競選當晚表示很想食排骨飯，所以肥媽就親自下廚為她煮加上燕窩的排骨飯給Lisa吃。在製作排骨飯的過程中，Lisa就和爸爸分工合作切食材。

已有陸浩明（6號）這個契仔的肥媽表示，想收謝嘉怡做契女，笑言以後身邊有6號又8號（謝嘉怡的港姐編號）。

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▲ 謝嘉怡與父親同上肥媽的直播節目報答支持。（影片截圖）

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謝嘉怡爸爸英國當廚師

之後，肥媽及主持與Lisa父女聊天。原來Lisa的爸爸英文名叫Peter，於英國發展多年在當地做廚師。

Peter表示，最初在英國是做中餐，後來轉做快餐煮Fish and chips。

而直播主持問Peter今年幾歲時，他答︰「今年54歲。」肥媽聞即說︰「請問你食甚麼保養？」他表示養生之道就是生活方式要簡單。

▲ 謝嘉怡曾表示父親是其頭號粉絲。（取自IG）

肥媽感激謝家

肥媽笑稱因謝嘉怡很愛吃排骨，所以戲稱對方「排骨妹」。

肥媽大讚Lisa十分孝順乖女，不過認為她日後真要在香港娛樂圈發展，要學習多點中文及不要太過怕羞，學習面對鏡頭。

至於，當日肥媽為何提名Lisa參選，她開玩笑稱是貪圖獎品及獎金︰「原來無綫電視咁多年都冇獎品同獎金！」

在直播臨尾聲，肥媽終於講出與Peter一家的淵源，原來在1994年，當年只得19歲的肥媽兒子，不幸在英國遇上車禍重受重傷，幸得Peter代為每日煮飯及照顧兒子。

說至此舊時，感性的肥媽即忍不住流淚，在旁的Lisa即拍膊頭安慰，十分細心。

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