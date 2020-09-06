陳志全想獲任滿酬金　博被DQ未必是上策

▲ 陳志全能否獲發任滿酬金仍是未知數。（短片截圖）

第六屆立法會延任1年，傾向杯葛議會的人民力量陳志全（慢必）日前約見主席梁君彥，討論如何決解任滿酬金的問題，但未得到最終答案。可是，傅流螢翻查資料，原來多名現屆立法會議員，因為不同原因而失去議席，都影響他們能否領取滿酬金，未知對於拒絕延任的議員，會否帶來一些參考？

根據立法會文件，5種情況下，沒有完成整屆立法會任期的議員，也可獲發任滿酬金︰包括（1）議員身故；（2）因嚴重疾病或其他情況而無力履行職務；（3）接受政府的委任而出任公務人員；（4）立法會根據《基本法》第50條的規定解散；（5） 如立法會主席信納，議員因嚴重疾病或其他合乎情理的原因辭職。

不過，如有議員被立法會主席取消資格，便不合資格領取任滿酬金，在7種情況下，主席可宣告立法會議員喪失議員資格，包括未得到主席同意，連續3個月不出席會議而無合理解釋者；行為不檢或違反誓言而經立法會出席會議議員三分二通過譴責者。

舉例指，第六屆立法會中，被DQ的前青年新政梁頌恆及游蕙禎、社民連梁國雄、獨立姚松炎、工黨劉小麗、前香港眾志羅冠聰未能獲發約滿酬金；而被裁定「非妥為當選」的區諾軒和范國威，則獲立法會酌情發放約31萬元約滿酬金。

至於陳志全日前於網台上指，獲悉勞福局副局長何啟明當時辭任議員時，可以取得任滿酬金。根據文件，何啟明是由於擔任官員，所以可以照樣取得任滿酬金。

有政界中人認為，陳志全不需要以何啟明為例來爭取任約滿酬金，建議他可以第5種情況，即是「如立法會主席信納，議員因嚴重疾病或其他合乎情理的原因辭職」申述情況。因為，一屆立法會任期只得4年，如果突然要延任1年，完全屬於特別安排，議員另有工作計劃或人生安排，所以不想多做1年，完全有得拗。

不過，如果陳志全或「抗爭派」朱凱廸以「延任立法會1年沒有正當性」作為「合乎情理的原因辭職」，對於梁君彥而言，這等如承認立法會未來1年是非法運作的，所以絕非「合理的原因」，恐怕不會批准了。

至於陳志全早前表示不會主動辭職，但亦不會出席會議。根據文件，若超過3個月不出席會議而無合理理由，梁君彥可以宣布其喪失立法會議員資格。根據往績，被DQ者都不可以獲得任滿酬金，因此陳志全一旦選擇博被DQ，他的那份約滿酬金便凍過水了。

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