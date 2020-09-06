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【新冠肺炎】一文看清9月6日確診者住址　尖沙咀港景峯大角咀頌賢花園美孚華豐園上榜

社會 19:26 2020/09/06

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熱門 細So出軌 消委會 港姐2020 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告

衞生防護中心公布新增患者居住大廈名單，尖沙咀港景峯上榜，涉及3名患者居於屋苑第一座。 資料圖片

本港今日（6日）新增21宗確診個案，6宗屬輸入個案，其餘15宗是本地個案。衞生防護中心公布新增患者居住大廈名單，尖沙咀港景峯、大角咀頌賢花園、美孚華豐園上榜。

在本地個案中，8宗與早前個案相關，其餘7宗屬沒有源頭；其中5宗由普及社區檢測發現。另外有10宗以下初步確診個案。

【新冠肺炎】本港今日新增21宗確診個案　5宗經由全民檢測驗出

其中4宗沒有源頭個案，包括現時還押小欖精神病治療中心的54歲男子（個案編號：4871）及22歲男泰籍被羈留人士（個案編號：4877）等。詳情即看：【下一頁】

患者詳細住址如下：

  • 第4859宗：34歲男，從西班牙抵港
  • 第4860宗：57歲男，居香港天際萬豪酒店(從美國抵港)
  • 第4861宗：96歲女，居大角咀頌賢花園3座
  • 第4862宗：66歲男，居黃大仙竹園(南)邨貴園樓
  • 第4863宗：33歲女，居葵涌華豐園
  • 第4864宗：31歲男，居葵涌華豐園
  • 第4865宗：26歲男，居香港天際萬豪酒店(從俄羅斯抵港)
  • 第4866宗：60歲女，居東涌滿東邨滿康樓
  • 第4867宗：89歲女，居尖沙咀港景峯1座
  • 第4868宗：78歲男，居長沙灣元州邨元逸樓
  • 第4869宗：57歲女，居鑽石山鳳德邨雪鳳樓
  • 第4870宗：25歲女，居元朗錦田高埔村 ; 尖沙咀帝樂文娜公館(從巴基斯坦抵港)
  • 第4871宗：54歲女，居小欖精神病治療中心
  • 第4872宗：42歲女，居尖沙咀港景峯1座
  • 第4873宗：92歲男，居尖沙咀港景峯1座
  • 第4874宗：75歲男，居如心海景酒店暨會議中心
  • 第4875宗：39歲女，居天水圍天耀(二)邨耀泰樓
  • 第4876宗：從菲律賓抵港

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記者：陳子謙

新冠肺炎疫情 疫情 衞生防護中心 頌賢花園 鳳德邨 港景峯

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