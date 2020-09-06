中聯辦支持警方果斷執法　「決不允許香港再亂起來」

▲ 警方截查部分身穿黑衣者。（陳國峰攝）

網上有人在九龍發起遊行，中聯辦發言人指出，現場出現少數人與警方對抗，涉嫌違反港區國安法和本地法律，發言人表示，堅定支持特區政府和香港警方果斷執法，維護香港社會穩定和法治秩序，強調決不允許香港再亂起來。

發言人指出，基於嚴重疫情，為確保第七屆立法會選舉的安全和公平、公正，全國人大常委會根據香港特區政府的提議作出推遲選舉的決定，合乎情理，順應民意，但一些頑固「攬炒派」卻執意借9月6日這個原定選舉日期煽動街頭對抗，這種在疫情之下公然違反限聚令的非法行徑，是對相關法律和國家意志的公然挑釁，也是對廣大市民生命健康安全的冷血漠視，對此予以強烈譴責。

發言人續指，第三波新冠肺炎疫情有所緩和，但本地個案源頭不明者仍近半數，防疫形勢不容樂觀。發言人批評，煽動和組織街頭鬧事的人，不僅瘋狂散布各種謠言，更不斷攻擊抹黑內地對香港抗疫的援助支持，無限度政治化炒作，置市民安全和公眾利益於不顧。

發言人強調，港區國安法已頒布實施，中央和特區有關國安機構設立並開始履行職責，香港社會出現由亂轉治的積極轉變，並正告少數人，在維護香港國家安全和社會大局穩定上，只有剛性原則，沒有彈性空間，對任何違反香港國安法的行為都將是零容忍。

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責任編輯︰林曉君