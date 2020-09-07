【復課安排】小學月中舉辦實體家長會　復課日設學生心理輔導工作坊

▲ 荃灣佛教林炳炎紀念學校校長李玉枝表示，學校將於本月14至16日分級舉辦實體家長會。（梁偉榮攝）

全港中小學及幼稚園本月23日及29日分兩階段恢復面授課，各校正忙於籌備復課安排，荃灣佛教林炳炎紀念學校計劃於本月中舉辦實體的分級家長會，講解復課安排，並計劃於正式復課首兩日安排心理輔導工作坊，以了解學生在疫情下承受的心理健康影響。

校長李玉枝表示，學校將於本月14至16日分級舉辦實體家長會，每名學生派一名家長到校，預先了解復課安排及收發開學文件等。而學校的口罩及消毒液等防疫物資在停課期間已備妥足夠數量，該校並擬於課室安裝空氣消毒機，以及加設隔板以減低透過飛沫傳播機會。

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副校長梁澤光表示，學校在暫停面授課期間，維持每日上午進行中、英、數及常識共4節網上實時授課，下午1節英語外籍教師課，停課期間班主任透過陽光電話與學生家長保持聯絡。至於兩階段的復課首兩天，梁澤光稱屆時主要舉行班主任課處理班務，並由學生輔導主任安排工作坊，了解學在疫情下承受的心理健康影響；由於升小學童面對較大轉變，學校會透過以往設立的雙班主任制，繼續為他們加強支援。

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記者：馮琪雅