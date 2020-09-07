【我要做業主】公屋仔28歲上車全太太精打細算　楊潮凱：要過好生活全靠好老婆

▲ TVB節目《我要做業主》邀得楊潮凱分享上車經歷。

由胡諾言、林秀怡、彭慧中主持的TVB節目《我要做業主》，在昨晚（9月6日）邀楊潮凱任嘉賓。公屋出身的楊潮凱分享上車經歷，並表示全靠初戀情人兼太太的提醒，才可以把握時間成功上車當業主。

現年35歲的楊潮凱已擁有兩次置業經驗，他分別於2012年以300萬購入將軍澳區500多呎單位，以及之後以樓換樓方式，花600多萬購入同屋苑600多呎單位。

【我要做業主】《愛回家》鄭世豪靠自己圓上車夢 公屋出身「細龍生」感謝太太一齊捱

▲ 楊潮凱在TVB節目《我要做業主》分享上車經歷。（TVB截圖）

楊潮凱與初戀情人結婚

自小在公屋長大的楊潮凱到結婚才考慮置業，他透露自己從父母身上便學懂了「我要做業主」的概念，「因為父母都有置業，令我發現可以透過這方式來賺錢。以前媽媽教我賺10元時便要儲下5元，學懂了量入而出的概念。」

楊潮凱與初戀情人太太江玉儀於中學時期相識，二人於2013年拉埋天窗，一直以來都互相支持對方。

他說：「太太是典型有規劃的人，讀中學已打算做老師、何時結婚生仔，慢慢為我們鋪設將來。我是及時行樂派，相處時互補不足，反而更好玩。」

【我要做業主】林秀怡男友夾大份首期兼做擔保 Kirby成功上車：慶幸男友家人也信任我

▲ 楊潮凱一家三口很美滿。（受訪者提供相片）

靠太太提點成功上車

結婚前，楊潮凱一直與父母同住，在TVB密密工作儲下一筆積蓄。他在28歲那年，兩夫妻成功買樓結婚，他笑言全靠太太精打細算，再配合運氣才能上車。

他回想買樓當日，清晨6時才收工，中午睡醒後太太突然叫「睇樓」，他在毫無準備下出街。兩人是首次置業人士，視察一輪後果然有心水，一計之下覺得供到，便當機立斷落訂。

同時間兩人正準備結婚擺酒，再加上買樓付首期，二人可說是「一鋪清袋」：「之後我甚麼角色都接，劇集產量非常高，並希望在事業上衝多幾年。」

楊潮凱於2012年首置將軍澳區的500多呎單位後，再樓換樓，花600多萬購入同屋苑600多呎單位。所以他在節目笑言：「我們好好彩，兩個月後我們已買不起了。要過好的生活便要娶一個好的老婆。」